Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Решетников оценил вхождение России в четверку крупнейших экономик мира - 31.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240531/ekonomika-848709955.html
Решетников оценил вхождение России в четверку крупнейших экономик мира
Решетников оценил вхождение России в четверку крупнейших экономик мира - 31.05.2024, ПРАЙМ
Решетников оценил вхождение России в четверку крупнейших экономик мира
Экономика России за 2021-2023 годы выросла на 8,4%, этого удалось достичь благодаря оперативным мерам по поддержке бизнеса, регионов и граждан в период... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T14:26+0300
2024-05-31T14:26+0300
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/73/841007346_0:7:3301:1864_1920x0_80_0_0_f4663d83b69a4ad4c449706e24fcedd3.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Экономика России за 2021-2023 годы выросла на 8,4%, этого удалось достичь благодаря оперативным мерам по поддержке бизнеса, регионов и граждан в период антиковидных ограничений и санкций Запада, прокомментировал обновленные данные Всемирного банка министр экономического развития России Максим Решетников. В четверг Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%). В 2022-2023 годах ситуация сохранилась, подсчитало РИА Новости. "Такого экономического роста удалось достичь благодаря ряду оперативных и системных мер, принятых по поручению президента, для поддержки бизнеса, регионов и граждан в период антиковидных ограничений и санкций Запада", - цитирует Решетникова пресс-служба министерства. Он напомнил, что в рамках "антикризисного пакета" мер правительства в пандемию была оказана поддержка гражданам и бизнесу. "Меры поддержки были сфокусированы на наиболее пострадавших отраслях, а также МСП. Это позволило сохранить бизнес и рабочие места. В результате в 2020 году спад экономики России составил всего 2,7%, что ниже, чем в развитых странах", - отметил Решетников. "Во-вторых – план первоочередных действий для поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления, принятый в 2022 году. Тогда была снижена административная нагрузка. Расширен пакет мер финансовой поддержки МСП. Реализована программа поддержки крупных импортозамещающих инвестпроектов. Предоставлены дополнительные бюджетные кредиты на погашение долговых обязательств регионов. Все меры принимались с учетом мнения бизнеса деловых объединений, обратной связи от регионов", - добавил он. Решетников также напомнил, что несмотря на беспрецедентные санкции против России, в 2022 году спад экономики составил всего 1,2%, а в 2023 году экономика России выросла на 3,6%. "То есть не просто компенсировала падение, но и перешла в уверенный рост. В результате за период 2021-2023 годов экономика России выросла на 8,4%", - заключил он. Паритет покупательной способности (ППС) – это расчетный обменный курс, при конвертации по которому единица валюты одной страны позволяет купить идентичное количество товаров и услуг в другой стране.
https://1prime.ru/20240531/tempy-848706180.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84100/73/841007346_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1bbc9ceb6adbb4d019b059e239393ad6.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия
РОССИЯ
14:26 31.05.2024
 
Решетников оценил вхождение России в четверку крупнейших экономик мира

Решетников: экономика России за 2021-2023 годы выросла на 8,4%

© Фотохост-агентство "РИА Новости" | Перейти в медиабанкKAZANFORUM 2023. Панельная сессия торгово-промышленных палат организации исламского сотрудничества "Слаженное взаимодействие и осмысление будущего"
KAZANFORUM 2023. Панельная сессия торгово-промышленных палат организации исламского сотрудничества Слаженное взаимодействие и осмысление будущего
© Фотохост-агентство "РИА Новости"
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Экономика России за 2021-2023 годы выросла на 8,4%, этого удалось достичь благодаря оперативным мерам по поддержке бизнеса, регионов и граждан в период антиковидных ограничений и санкций Запада, прокомментировал обновленные данные Всемирного банка министр экономического развития России Максим Решетников.
В четверг Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%). В 2022-2023 годах ситуация сохранилась, подсчитало РИА Новости.
"Такого экономического роста удалось достичь благодаря ряду оперативных и системных мер, принятых по поручению президента, для поддержки бизнеса, регионов и граждан в период антиковидных ограничений и санкций Запада", - цитирует Решетникова пресс-служба министерства.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
В Кремле прокомментировали оценку России как четвертой экономики мира
13:09
Он напомнил, что в рамках "антикризисного пакета" мер правительства в пандемию была оказана поддержка гражданам и бизнесу. "Меры поддержки были сфокусированы на наиболее пострадавших отраслях, а также МСП. Это позволило сохранить бизнес и рабочие места. В результате в 2020 году спад экономики России составил всего 2,7%, что ниже, чем в развитых странах", - отметил Решетников.
"Во-вторых – план первоочередных действий для поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления, принятый в 2022 году. Тогда была снижена административная нагрузка. Расширен пакет мер финансовой поддержки МСП. Реализована программа поддержки крупных импортозамещающих инвестпроектов. Предоставлены дополнительные бюджетные кредиты на погашение долговых обязательств регионов. Все меры принимались с учетом мнения бизнеса деловых объединений, обратной связи от регионов", - добавил он.
Решетников также напомнил, что несмотря на беспрецедентные санкции против России, в 2022 году спад экономики составил всего 1,2%, а в 2023 году экономика России выросла на 3,6%.
"То есть не просто компенсировала падение, но и перешла в уверенный рост. В результате за период 2021-2023 годов экономика России выросла на 8,4%", - заключил он.
Паритет покупательной способности (ППС) – это расчетный обменный курс, при конвертации по которому единица валюты одной страны позволяет купить идентичное количество товаров и услуг в другой стране.
 
РОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала