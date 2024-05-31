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Решетников оценил вхождение России в четверку крупнейших экономик мира

Решетников оценил вхождение России в четверку крупнейших экономик мира - 31.05.2024, ПРАЙМ

Решетников оценил вхождение России в четверку крупнейших экономик мира

Экономика России за 2021-2023 годы выросла на 8,4%, этого удалось достичь благодаря оперативным мерам по поддержке бизнеса, регионов и граждан в период... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T14:26+0300

2024-05-31T14:26+0300

2024-05-31T14:26+0300

россия

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Экономика России за 2021-2023 годы выросла на 8,4%, этого удалось достичь благодаря оперативным мерам по поддержке бизнеса, регионов и граждан в период антиковидных ограничений и санкций Запада, прокомментировал обновленные данные Всемирного банка министр экономического развития России Максим Решетников. В четверг Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%). В 2022-2023 годах ситуация сохранилась, подсчитало РИА Новости. "Такого экономического роста удалось достичь благодаря ряду оперативных и системных мер, принятых по поручению президента, для поддержки бизнеса, регионов и граждан в период антиковидных ограничений и санкций Запада", - цитирует Решетникова пресс-служба министерства. Он напомнил, что в рамках "антикризисного пакета" мер правительства в пандемию была оказана поддержка гражданам и бизнесу. "Меры поддержки были сфокусированы на наиболее пострадавших отраслях, а также МСП. Это позволило сохранить бизнес и рабочие места. В результате в 2020 году спад экономики России составил всего 2,7%, что ниже, чем в развитых странах", - отметил Решетников. "Во-вторых – план первоочередных действий для поддержки экономики в условиях внешнего санкционного давления, принятый в 2022 году. Тогда была снижена административная нагрузка. Расширен пакет мер финансовой поддержки МСП. Реализована программа поддержки крупных импортозамещающих инвестпроектов. Предоставлены дополнительные бюджетные кредиты на погашение долговых обязательств регионов. Все меры принимались с учетом мнения бизнеса деловых объединений, обратной связи от регионов", - добавил он. Решетников также напомнил, что несмотря на беспрецедентные санкции против России, в 2022 году спад экономики составил всего 1,2%, а в 2023 году экономика России выросла на 3,6%. "То есть не просто компенсировала падение, но и перешла в уверенный рост. В результате за период 2021-2023 годов экономика России выросла на 8,4%", - заключил он. Паритет покупательной способности (ППС) – это расчетный обменный курс, при конвертации по которому единица валюты одной страны позволяет купить идентичное количество товаров и услуг в другой стране.

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