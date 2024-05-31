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Эксперт назвал страны, которые потеснят Японию и ФРГ из крупнейших экономик - 31.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Эксперт назвал страны, которые потеснят Японию и ФРГ из крупнейших экономик
Эксперт назвал страны, которые потеснят Японию и ФРГ из крупнейших экономик - 31.05.2024, ПРАЙМ
Эксперт назвал страны, которые потеснят Японию и ФРГ из крупнейших экономик
Япония и Германия на фоне удорожания энергоресурсов сейчас находятся в стагнации с рисками перехода в рецессию, на этом фоне Бразилия и Индонезия вполне могут... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T15:49+0300
2024-05-31T15:49+0300
экономика
бразилия
фрг
япония
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Япония и Германия на фоне удорожания энергоресурсов сейчас находятся в стагнации с рисками перехода в рецессию, на этом фоне Бразилия и Индонезия вполне могут догнать их в рейтинге ВВП по покупательной способности, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер. В четверг Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%). В 2022-2023 годах ситуация сохранилась, подсчитало РИА Новости. "Динамика экономик Японии и Германии удручающая - стагнация, переходящая в рецессию. Траектория курсов ВВП Японии и Германии нисходящая. Их могут начать догонять Индонезия и Бразилия", - считает Зельцер. Он отметил, что причина такой ситуации в том, что многие десятилетия импортеры сырья Япония и Германия пользовались российским дешевым сырьем. "На фоне их же барьеров это окончилось, расходы экономик возросли. А Россия переориентируется на дружественный Восток и Юг", - добавил он. По данным Всемирного банка, в 2021 году ВВП Бразилии по паритету покупательной способности составлял 3,7 триллиона долларов, а страна занимала по этому показателю седьмое место. ВВП Индонезии был чуть меньше - 3,5 триллиона долларов (десятое место).
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бразилия, фрг, япония
Экономика, БРАЗИЛИЯ, ФРГ, ЯПОНИЯ
15:49 31.05.2024
 
Эксперт назвал страны, которые потеснят Японию и ФРГ из крупнейших экономик

Зельцер: Бразилия и Индонезия потеснят Японию и ФРГ среди крупнейших экономик

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкСтраны мира. Бразилия
Страны мира. Бразилия - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Япония и Германия на фоне удорожания энергоресурсов сейчас находятся в стагнации с рисками перехода в рецессию, на этом фоне Бразилия и Индонезия вполне могут догнать их в рейтинге ВВП по покупательной способности, прокомментировал РИА Новости эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Михаил Зельцер.
В четверг Всемирный банк обновил данные по показателям паритета покупательной способности: из них следует, что Россия уже в 2021 году стала четвертой экономикой мира с долей в 3,8% от мирового ВВП, потеснив Японию (3,7%) и Германию (3,4%). В 2022-2023 годах ситуация сохранилась, подсчитало РИА Новости.
"Динамика экономик Японии и Германии удручающая - стагнация, переходящая в рецессию. Траектория курсов ВВП Японии и Германии нисходящая. Их могут начать догонять Индонезия и Бразилия", - считает Зельцер.
Он отметил, что причина такой ситуации в том, что многие десятилетия импортеры сырья Япония и Германия пользовались российским дешевым сырьем. "На фоне их же барьеров это окончилось, расходы экономик возросли. А Россия переориентируется на дружественный Восток и Юг", - добавил он.
По данным Всемирного банка, в 2021 году ВВП Бразилии по паритету покупательной способности составлял 3,7 триллиона долларов, а страна занимала по этому показателю седьмое место. ВВП Индонезии был чуть меньше - 3,5 триллиона долларов (десятое место).
 
ЭкономикаБРАЗИЛИЯФРГЯПОНИЯ
 
 
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