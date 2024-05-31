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Китаю предрекли миллиардные потери от тарифов ЕС на электрокары - 31.05.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240531/elektrokar-848710284.html
Китаю предрекли миллиардные потери от тарифов ЕС на электрокары
Китаю предрекли миллиардные потери от тарифов ЕС на электрокары - 31.05.2024, ПРАЙМ
Китаю предрекли миллиардные потери от тарифов ЕС на электрокары
Тарифы, введенные ЕС на импорт электрокаров из Китая, обойдутся Пекину почти в четыре миллиарда долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T14:29+0300
2024-05-31T15:15+0300
экономика
китай
ес
электрокар
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Тарифы, введенные ЕС на импорт электрокаров из Китая, обойдутся Пекину почти в четыре миллиарда долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики."Я не хочу во второй раз столкнуться с жестокостью других, пользующихся нашей наивностью", — такое мнение ранее выразила министр иностранных дел Германии Анналена Баербок в интервью газете Handelsblatt, имея в виду прежнюю зависимость страны от российских энергоносителей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, если ЕС введет 20% тариф, объем поставок электромобилей из Китая сократится на четверть, а продажи местного производства увеличатся примерно на столько же. В ответ Китай обещал ввести пошлины до 25% на автомобили с мощными двигателями, что может ударить по компаниям, таким как Mercedes-Benz Group и BMW.Подобный рост цен может помешать переходу ЕС на электромобили, особенно с учетом планов полностью прекратить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.Вступление ЕС в торговую войну с Китаем, по мнению экспертов, объясняется широким проникновением китайских товаров на европейские рынки и ущербом, наносимым европейской промышленности из-за антироссийских санкций и отказа от использования энергоресурсов из России. Китайские производители активно расширяют экспорт электромобилей в Европу, что вызывает опасения для европейской промышленности даже при высоких импортных тарифах.
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китай, ес, электрокар
Экономика, КИТАЙ, ЕС, электрокар
14:29 31.05.2024 (обновлено: 15:15 31.05.2024)
 
Китаю предрекли миллиардные потери от тарифов ЕС на электрокары

Bloomberg: тарифы ЕС на электрокары обойдутся Китаю почти в $4 млрд

© РИА Новости . Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗарядка электромобилей на Малой Дмитровке
Зарядка электромобилей на Малой Дмитровке - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Тарифы, введенные ЕС на импорт электрокаров из Китая, обойдутся Пекину почти в четыре миллиарда долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики.
"Я не хочу во второй раз столкнуться с жестокостью других, пользующихся нашей наивностью", — такое мнение ранее выразила министр иностранных дел Германии Анналена Баербок в интервью газете Handelsblatt, имея в виду прежнюю зависимость страны от российских энергоносителей.
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Согласно изданию, если ЕС введет 20% тариф, объем поставок электромобилей из Китая сократится на четверть, а продажи местного производства увеличатся примерно на столько же. В ответ Китай обещал ввести пошлины до 25% на автомобили с мощными двигателями, что может ударить по компаниям, таким как Mercedes-Benz Group и BMW.
Подобный рост цен может помешать переходу ЕС на электромобили, особенно с учетом планов полностью прекратить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.
Вступление ЕС в торговую войну с Китаем, по мнению экспертов, объясняется широким проникновением китайских товаров на европейские рынки и ущербом, наносимым европейской промышленности из-за антироссийских санкций и отказа от использования энергоресурсов из России. Китайские производители активно расширяют экспорт электромобилей в Европу, что вызывает опасения для европейской промышленности даже при высоких импортных тарифах.
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ЭкономикаКИТАЙЕСэлектрокар
 
 
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