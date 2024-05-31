https://1prime.ru/20240531/elektrokar-848710284.html
Китаю предрекли миллиардные потери от тарифов ЕС на электрокары
Китаю предрекли миллиардные потери от тарифов ЕС на электрокары - 31.05.2024, ПРАЙМ
Китаю предрекли миллиардные потери от тарифов ЕС на электрокары
Тарифы, введенные ЕС на импорт электрокаров из Китая, обойдутся Пекину почти в четыре миллиарда долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T14:29+0300
2024-05-31T14:29+0300
2024-05-31T15:15+0300
экономика
китай
ес
электрокар
https://cdnn.1prime.ru/img/83362/73/833627375_0:318:3077:2048_1920x0_80_0_0_9d7aa25f07debb433fda3daa8531e966.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Тарифы, введенные ЕС на импорт электрокаров из Китая, обойдутся Пекину почти в четыре миллиарда долларов, сообщает Bloomberg со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики."Я не хочу во второй раз столкнуться с жестокостью других, пользующихся нашей наивностью", — такое мнение ранее выразила министр иностранных дел Германии Анналена Баербок в интервью газете Handelsblatt, имея в виду прежнюю зависимость страны от российских энергоносителей.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramСогласно изданию, если ЕС введет 20% тариф, объем поставок электромобилей из Китая сократится на четверть, а продажи местного производства увеличатся примерно на столько же. В ответ Китай обещал ввести пошлины до 25% на автомобили с мощными двигателями, что может ударить по компаниям, таким как Mercedes-Benz Group и BMW.Подобный рост цен может помешать переходу ЕС на электромобили, особенно с учетом планов полностью прекратить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.Вступление ЕС в торговую войну с Китаем, по мнению экспертов, объясняется широким проникновением китайских товаров на европейские рынки и ущербом, наносимым европейской промышленности из-за антироссийских санкций и отказа от использования энергоресурсов из России. Китайские производители активно расширяют экспорт электромобилей в Европу, что вызывает опасения для европейской промышленности даже при высоких импортных тарифах.
https://1prime.ru/20240517/avto-848278478.html
китай
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83362/73/833627375_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_70ee49e9b53c6bfe086ddba27c455723.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
китай, ес, электрокар
Экономика, КИТАЙ, ЕС, электрокар
Китаю предрекли миллиардные потери от тарифов ЕС на электрокары
Bloomberg: тарифы ЕС на электрокары обойдутся Китаю почти в $4 млрд
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ.
Тарифы, введенные ЕС на импорт электрокаров из Китая, обойдутся Пекину почти в четыре миллиарда долларов, сообщает
Bloomberg со ссылкой на исследование Кильского института мировой экономики.
"Я не хочу во второй раз столкнуться с жестокостью других, пользующихся нашей наивностью", — такое мнение ранее выразила министр иностранных дел Германии Анналена Баербок в интервью газете Handelsblatt, имея в виду прежнюю зависимость страны от российских энергоносителей.
Согласно изданию, если ЕС введет 20% тариф, объем поставок электромобилей из Китая сократится на четверть, а продажи местного производства увеличатся примерно на столько же. В ответ Китай обещал ввести пошлины до 25% на автомобили с мощными двигателями, что может ударить по компаниям, таким как Mercedes-Benz Group и BMW.
Подобный рост цен может помешать переходу ЕС на электромобили, особенно с учетом планов полностью прекратить продажи автомобилей с двигателями внутреннего сгорания к 2035 году.
Вступление ЕС в торговую войну с Китаем, по мнению экспертов, объясняется широким проникновением китайских товаров на европейские рынки и ущербом, наносимым европейской промышленности из-за антироссийских санкций и отказа от использования энергоресурсов из России. Китайские производители активно расширяют экспорт электромобилей в Европу, что вызывает опасения для европейской промышленности даже при высоких импортных тарифах.
Путин объяснил, почему США ополчились на электрокары из Китая