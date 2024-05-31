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Евро превысил 98 рублей
Евро превысил 98 рублей - 31.05.2024, ПРАЙМ
Евро превысил 98 рублей
Рубль продолжает снижаться: евро поднялся выше 98 рублей впервые с 23 мая, доллар торгуется выше 90 рублей, а юань в районе 12,4 рубля, следует из данных... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T16:23+0300
2024-05-31T16:23+0300
2024-05-31T16:26+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Рубль продолжает снижаться: евро поднялся выше 98 рублей впервые с 23 мая, доллар торгуется выше 90 рублей, а юань в районе 12,4 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс евро расчетами "завтра" к 16.18 мск рос на 58 копеек, до 97,95 рубля, а минутами ранее поднимался до 98,01 рубля, доллар - на 23 копейки, до 90,08 рубля, юаня – на 3 копейки, до 12,4 рубля.
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евро, курсы валют, рубль
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Рубль продолжает снижаться: евро поднялся выше 98 рублей впервые с 23 мая, доллар торгуется выше 90 рублей, а юань в районе 12,4 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс евро расчетами "завтра" к 16.18 мск рос на 58 копеек, до 97,95 рубля, а минутами ранее поднимался до 98,01 рубля, доллар - на 23 копейки, до 90,08 рубля, юаня – на 3 копейки, до 12,4 рубля.