Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Неэффективно. США вынуждены вывозить мощное оружие с Украины - 31.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240531/excalibur-848703218.html
Неэффективно. США вынуждены вывозить мощное оружие с Украины
Неэффективно. США вынуждены вывозить мощное оружие с Украины - 31.05.2024, ПРАЙМ
Неэффективно. США вынуждены вывозить мощное оружие с Украины
Пентагон вывозит американские ракеты M982 Excalibur с Украины из-за их неэффективности против российской армии, пишет польское издание Interia. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T12:07+0300
2024-05-31T12:14+0300
украина
сша
россия
пентагон
вооружения
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_0:115:2199:1352_1920x0_80_0_0_27435c33e20ea9d7ded1fbdaed87d62d.jpg
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Пентагон вывозит американские ракеты M982 Excalibur с Украины из-за их неэффективности против российской армии, пишет польское издание Interia.Как отмечается, российская армия создала мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые легко обнаруживают и нейтрализуют это американское оружие.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГлавная проблема, по данным издания — подавление сигнала GPS, чаще всего ракеты обезвреживаются российскими комплексами "Поле-21" и станциями Р-330Ж "Житель".В итоге эффективность поражения целей этими ракетами снизилась до 6%, что оценивается как слишком малое значение.Пентагон принял решение о выводе ракет с Украины, так как это снизило безопасность украинских военнослужащих и эффективность выполнения миссии.M982 Excalibur - это снаряды калибра 155 миллиметра, которые идеально подходят для современных гаубиц M777, поясняется в статье. В начальных версиях ее дальность была 40-57 километров в зависимости от конфигурации. Актуальная версия, выпускаемая с 2020 года, бьет уже почти на 70 километров, хотя в случае использования легкой гаубицы М777 дальность ограничивается 35-40 километрами."На днях Пентагон сообщил об отправке на Украину обычных снарядов калибра 155 мм. Ожидается, что они гораздо лучше проявят себя на фронте, чем Excalibur", — говорится в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ &gt;&gt;
https://1prime.ru/20240531/ssha-848690840.html
украина
сша
пентагон
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/28/841262847_122:0:2077:1466_1920x0_80_0_0_77df3d93120a8660baca12e43e09e249.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, сша, россия, пентагон
УКРАИНА, США, РОССИЯ, Пентагон, Вооружения
12:07 31.05.2024 (обновлено: 12:14 31.05.2024)
 
Неэффективно. США вынуждены вывозить мощное оружие с Украины

Interia: Пентагон вывозит ракеты M982 Excalibur с Украины из-за неэффективности

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Пентагон вывозит американские ракеты M982 Excalibur с Украины из-за их неэффективности против российской армии, пишет польское издание Interia.
Как отмечается, российская армия создала мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые легко обнаруживают и нейтрализуют это американское оружие.
Читайте ПРАЙМ в нашем канале в Telegram
Главная проблема, по данным издания — подавление сигнала GPS, чаще всего ракеты обезвреживаются российскими комплексами "Поле-21" и станциями Р-330Ж "Житель".
Президент США Джо Байден выступает на пресс-конференции в Вашингтоне - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
Байден разрешил ВСУ бить по целям в России, "угрожающим" Харькову
05:33
В итоге эффективность поражения целей этими ракетами снизилась до 6%, что оценивается как слишком малое значение.
Пентагон принял решение о выводе ракет с Украины, так как это снизило безопасность украинских военнослужащих и эффективность выполнения миссии.
M982 Excalibur - это снаряды калибра 155 миллиметра, которые идеально подходят для современных гаубиц M777, поясняется в статье. В начальных версиях ее дальность была 40-57 километров в зависимости от конфигурации. Актуальная версия, выпускаемая с 2020 года, бьет уже почти на 70 километров, хотя в случае использования легкой гаубицы М777 дальность ограничивается 35-40 километрами.
"На днях Пентагон сообщил об отправке на Украину обычных снарядов калибра 155 мм. Ожидается, что они гораздо лучше проявят себя на фронте, чем Excalibur", — говорится в публикации.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
 
ВооруженияУКРАИНАСШАРОССИЯПентагон
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала