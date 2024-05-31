https://1prime.ru/20240531/excalibur-848703218.html

Неэффективно. США вынуждены вывозить мощное оружие с Украины

Неэффективно. США вынуждены вывозить мощное оружие с Украины - 31.05.2024, ПРАЙМ

Неэффективно. США вынуждены вывозить мощное оружие с Украины

Пентагон вывозит американские ракеты M982 Excalibur с Украины из-за их неэффективности против российской армии, пишет польское издание Interia. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T12:07+0300

2024-05-31T12:07+0300

2024-05-31T12:14+0300

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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Пентагон вывозит американские ракеты M982 Excalibur с Украины из-за их неэффективности против российской армии, пишет польское издание Interia.Как отмечается, российская армия создала мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые легко обнаруживают и нейтрализуют это американское оружие.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГлавная проблема, по данным издания — подавление сигнала GPS, чаще всего ракеты обезвреживаются российскими комплексами "Поле-21" и станциями Р-330Ж "Житель".В итоге эффективность поражения целей этими ракетами снизилась до 6%, что оценивается как слишком малое значение.Пентагон принял решение о выводе ракет с Украины, так как это снизило безопасность украинских военнослужащих и эффективность выполнения миссии.M982 Excalibur - это снаряды калибра 155 миллиметра, которые идеально подходят для современных гаубиц M777, поясняется в статье. В начальных версиях ее дальность была 40-57 километров в зависимости от конфигурации. Актуальная версия, выпускаемая с 2020 года, бьет уже почти на 70 километров, хотя в случае использования легкой гаубицы М777 дальность ограничивается 35-40 километрами."На днях Пентагон сообщил об отправке на Украину обычных снарядов калибра 155 мм. Ожидается, что они гораздо лучше проявят себя на фронте, чем Excalibur", — говорится в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>

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украина, сша, россия, пентагон