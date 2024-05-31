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Неэффективно. США вынуждены вывозить мощное оружие с Украины
Неэффективно. США вынуждены вывозить мощное оружие с Украины - 31.05.2024, ПРАЙМ
Неэффективно. США вынуждены вывозить мощное оружие с Украины
Пентагон вывозит американские ракеты M982 Excalibur с Украины из-за их неэффективности против российской армии, пишет польское издание Interia. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T12:07+0300
2024-05-31T12:07+0300
2024-05-31T12:14+0300
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Пентагон вывозит американские ракеты M982 Excalibur с Украины из-за их неэффективности против российской армии, пишет польское издание Interia.Как отмечается, российская армия создала мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые легко обнаруживают и нейтрализуют это американское оружие.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramГлавная проблема, по данным издания — подавление сигнала GPS, чаще всего ракеты обезвреживаются российскими комплексами "Поле-21" и станциями Р-330Ж "Житель".В итоге эффективность поражения целей этими ракетами снизилась до 6%, что оценивается как слишком малое значение.Пентагон принял решение о выводе ракет с Украины, так как это снизило безопасность украинских военнослужащих и эффективность выполнения миссии.M982 Excalibur - это снаряды калибра 155 миллиметра, которые идеально подходят для современных гаубиц M777, поясняется в статье. В начальных версиях ее дальность была 40-57 километров в зависимости от конфигурации. Актуальная версия, выпускаемая с 2020 года, бьет уже почти на 70 километров, хотя в случае использования легкой гаубицы М777 дальность ограничивается 35-40 километрами."На днях Пентагон сообщил об отправке на Украину обычных снарядов калибра 155 мм. Ожидается, что они гораздо лучше проявят себя на фронте, чем Excalibur", — говорится в публикации.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ >>
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украина, сша, россия, пентагон
УКРАИНА, США, РОССИЯ, Пентагон, Вооружения
Неэффективно. США вынуждены вывозить мощное оружие с Украины
Interia: Пентагон вывозит ракеты M982 Excalibur с Украины из-за неэффективности
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ.
Пентагон вывозит американские ракеты M982 Excalibur с Украины из-за их неэффективности против российской армии, пишет польское издание Interia
.
Как отмечается, российская армия создала мощные системы радиоэлектронной борьбы, которые легко обнаруживают и нейтрализуют это американское оружие.
Главная проблема, по данным издания — подавление сигнала GPS, чаще всего ракеты обезвреживаются российскими комплексами "Поле-21" и станциями Р-330Ж "Житель".
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В итоге эффективность поражения целей этими ракетами снизилась до 6%, что оценивается как слишком малое значение.
Пентагон принял решение о выводе ракет с Украины, так как это снизило безопасность украинских военнослужащих и эффективность выполнения миссии.
M982 Excalibur - это снаряды калибра 155 миллиметра, которые идеально подходят для современных гаубиц M777, поясняется в статье. В начальных версиях ее дальность была 40-57 километров в зависимости от конфигурации. Актуальная версия, выпускаемая с 2020 года, бьет уже почти на 70 километров, хотя в случае использования легкой гаубицы М777 дальность ограничивается 35-40 километрами.
"На днях Пентагон сообщил об отправке на Украину обычных снарядов калибра 155 мм. Ожидается, что они гораздо лучше проявят себя на фронте, чем Excalibur", — говорится в публикации.