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Истребители F-16 для Украины скоро будут в пути, заявили в Дании
Истребители F-16 для Украины скоро будут в пути, заявили в Дании - 31.05.2024, ПРАЙМ
Истребители F-16 для Украины скоро будут в пути, заявили в Дании
Истребители F-16, которые Дания выделила для ВСУ, скоро будут в пути на Украину, заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T15:18+0300
2024-05-31T15:18+0300
2024-05-31T15:19+0300
вооружения
f-16
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Истребители F-16, которые Дания выделила для ВСУ, скоро будут в пути на Украину, заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен.Глава правительства страны выступила на пресс-конференции саммита северных стран и Украины."Скоро датские F-16 будут на пути на Украину", - сказала Фредериксен.Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял, что Копенгаген разрешил Киеву использовать F-16 для нанесения ударов по целям на российской территории.
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f-16, украина, дания
Вооружения, F-16, УКРАИНА, ДАНИЯ
Истребители F-16 для Украины скоро будут в пути, заявили в Дании
Премьер Дании Фредериксен: истребители F-16 скоро будут в пути на Украину
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Истребители F-16, которые Дания выделила для ВСУ, скоро будут в пути на Украину, заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен.
Глава правительства страны выступила на пресс-конференции саммита северных стран и Украины.
"Скоро датские F-16 будут на пути на Украину", - сказала Фредериксен.
Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял, что Копенгаген разрешил Киеву использовать F-16 для нанесения ударов по целям на российской территории.
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