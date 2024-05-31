https://1prime.ru/20240531/f-16-848712509.html

Истребители F-16 для Украины скоро будут в пути, заявили в Дании

Истребители F-16 для Украины скоро будут в пути, заявили в Дании - 31.05.2024, ПРАЙМ

Истребители F-16 для Украины скоро будут в пути, заявили в Дании

Истребители F-16, которые Дания выделила для ВСУ, скоро будут в пути на Украину, заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T15:18+0300

2024-05-31T15:18+0300

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вооружения

f-16

украина

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Истребители F-16, которые Дания выделила для ВСУ, скоро будут в пути на Украину, заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен.Глава правительства страны выступила на пресс-конференции саммита северных стран и Украины."Скоро датские F-16 будут на пути на Украину", - сказала Фредериксен.Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял, что Копенгаген разрешил Киеву использовать F-16 для нанесения ударов по целям на российской территории.

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украина

дания

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f-16, украина, дания