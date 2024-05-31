Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Истребители F-16 для Украины скоро будут в пути, заявили в Дании - 31.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20240531/f-16-848712509.html
Истребители F-16 для Украины скоро будут в пути, заявили в Дании
Истребители F-16 для Украины скоро будут в пути, заявили в Дании - 31.05.2024, ПРАЙМ
Истребители F-16 для Украины скоро будут в пути, заявили в Дании
Истребители F-16, которые Дания выделила для ВСУ, скоро будут в пути на Украину, заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T15:18+0300
2024-05-31T15:19+0300
вооружения
f-16
украина
дания
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/70/841507040_0:254:4928:3026_1920x0_80_0_0_d78df8136a5373190b8782df9fa1a6c6.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Истребители F-16, которые Дания выделила для ВСУ, скоро будут в пути на Украину, заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен.Глава правительства страны выступила на пресс-конференции саммита северных стран и Украины."Скоро датские F-16 будут на пути на Украину", - сказала Фредериксен.Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял, что Копенгаген разрешил Киеву использовать F-16 для нанесения ударов по целям на российской территории.
https://1prime.ru/20240531/oruzhie-848708758.html
украина
дания
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84150/70/841507040_278:0:4651:3280_1920x0_80_0_0_d66e78b71e6da9d19f1bd8c24ad2c351.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
f-16, украина, дания
Вооружения, F-16, УКРАИНА, ДАНИЯ
15:18 31.05.2024 (обновлено: 15:19 31.05.2024)
 
Истребители F-16 для Украины скоро будут в пути, заявили в Дании

Премьер Дании Фредериксен: истребители F-16 скоро будут в пути на Украину

© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew LeeСамолет F-16
Самолет F-16 - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Air Force/Staff Sgt. Andrew Lee
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Истребители F-16, которые Дания выделила для ВСУ, скоро будут в пути на Украину, заявила датский премьер-министр Метте Фредериксен.
Глава правительства страны выступила на пресс-конференции саммита северных стран и Украины.
"Скоро датские F-16 будут на пути на Украину", - сказала Фредериксен.
Ранее министр иностранных дел Дании Ларс Лекке Расмуссен заявлял, что Копенгаген разрешил Киеву использовать F-16 для нанесения ударов по целям на российской территории.
Прохожие на пешеходной улице в Шанхае - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
Пекин не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине, заявило МО Китая
14:05
 
ВооруженияF-16УКРАИНАДАНИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала