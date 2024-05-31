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ФАС согласовала покупку "Юнифростом" крупного производителя рыбы "Агама"
ФАС согласовала покупку "Юнифростом" крупного производителя рыбы "Агама" - 31.05.2024, ПРАЙМ
ФАС согласовала покупку "Юнифростом" крупного производителя рыбы "Агама"
Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство дистрибьютора рыбы и морепродуктов "Юнифрост" о покупке крупного производителя рыбной... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T09:11+0300
2024-05-31T09:11+0300
2024-05-31T09:11+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство дистрибьютора рыбы и морепродуктов "Юнифрост" о покупке крупного производителя рыбной продукции - группы компаний "Агама", сообщает ведомство. По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на продовольственном рынке. "ФАС согласовала ходатайство импортера и дистрибьютора рыбы и морепродуктов "Юнифрост" о приобретении группы компаний "Агама", - говорится в сообщении. ГК "Агама" - крупный производитель рыбной продукции и морепродуктов, один из лидеров по производству рыбы. В портфеле - марка Agama, "Бухта изобилия", а также Agama Professional, созданная специально для сегмента ресторанов и отелей (HoReCa). Компания "Юнифрост" - один из крупнейших поставщиков рыбы и морепродуктов со всего мира. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, филиалы в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Владивостоке. По данным самого дистрибьютора, за 2023 год им было отгружено 80 тысяч тонн.
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россия, фас рф
ФАС согласовала покупку "Юнифростом" крупного производителя рыбы "Агама"
ФАС согласовала покупку дистрибьютором "Юнифрост" производителя рыбы "Агама"
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России согласовала ходатайство дистрибьютора рыбы и морепродуктов "Юнифрост" о покупке крупного производителя рыбной продукции - группы компаний "Агама", сообщает ведомство.
По мнению службы, сделка не приведет к ограничению конкуренции на продовольственном рынке.
"ФАС согласовала ходатайство импортера и дистрибьютора рыбы и морепродуктов "Юнифрост" о приобретении группы компаний "Агама", - говорится в сообщении.
ГК "Агама" - крупный производитель рыбной продукции и морепродуктов, один из лидеров по производству рыбы. В портфеле - марка Agama, "Бухта изобилия", а также Agama Professional, созданная специально для сегмента ресторанов и отелей (HoReCa).
Компания "Юнифрост" - один из крупнейших поставщиков рыбы и морепродуктов со всего мира. Головной офис компании находится в Санкт-Петербурге, филиалы в Москве, Краснодаре, Екатеринбурге, Самаре, Новосибирске и Владивостоке. По данным самого дистрибьютора, за 2023 год им было отгружено 80 тысяч тонн.