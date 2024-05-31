https://1prime.ru/20240531/frantsiya-848725674.html
На Западе визит Макрона в Германию назвали встречей с неудачником
На Западе визит Макрона в Германию назвали встречей с неудачником - 31.05.2024, ПРАЙМ
На Западе визит Макрона в Германию назвали встречей с неудачником
Газета Politico описала встречу президента Франции Макрона из как визит умного и красноречивого французского соседа в гости к "незадачливому неудачнику" Шольцу, | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T20:49+0300
2024-05-31T20:49+0300
2024-05-31T20:49+0300
политика
франция
германия
эммануэль макрон
олаф шольц
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/63/841876385_0:0:2951:1660_1920x0_80_0_0_7d9b3ae28072468de8ce50c0bbd785b2.jpg
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Газета Politico описала встречу президента Франции Макрона из как визит умного и красноречивого французского соседа в гости к "незадачливому неудачнику" Шольцу, растерявшему свою политическую популярность. На прошлой неделе Макрон отправился в трехдневную поездку в ФРГ — первый за 24 года официальный визит французского лидера в страну. Во вторник на официальной церемонии в Мюнстере французскому президенту была вручена Вестфальская премия мира. В публикации Шольц описывается как "несмешной и непопулярный политик, чья карьера после кратковременного взлёта пошла на спад. Многие считают его неудачником". И вот, когда, казалось бы, хуже уже некуда, в гости к нему приезжает "более умный, красивый и красноречивый" французский политик.Politico отмечает "плохую атмосферу" на встрече Шольца и Макрона, которые, несмотря на попытки притвориться дружелюбными, не любят друг друга и не соглашаются по многим политическим вопросам.
https://1prime.ru/20240529/naemnik-848642824.html
франция
германия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84187/63/841876385_0:0:2345:1759_1920x0_80_0_0_ef3eb3d030c7f8c2d439cc44b55251bc.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
франция, германия, эммануэль макрон, олаф шольц
Политика, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
На Западе визит Макрона в Германию назвали встречей с неудачником
На Западе визит Макрона в Германию назвали встречей с "незатейливым неудачником"
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ.
Газета Politico
описала встречу президента Франции Макрона из как визит умного и красноречивого французского соседа в гости к "незадачливому неудачнику" Шольцу, растерявшему свою политическую популярность.
На прошлой неделе Макрон отправился в трехдневную поездку в ФРГ — первый за 24 года официальный визит французского лидера в страну. Во вторник на официальной церемонии в Мюнстере французскому президенту была вручена Вестфальская премия мира.
В публикации Шольц описывается как "несмешной и непопулярный политик, чья карьера после кратковременного взлёта пошла на спад. Многие считают его неудачником". И вот, когда, казалось бы, хуже уже некуда, в гости к нему приезжает "более умный, красивый и красноречивый" французский политик.
Politico отмечает "плохую атмосферу" на встрече Шольца и Макрона, которые, несмотря на попытки притвориться дружелюбными, не любят друг друга и не соглашаются по многим политическим вопросам.
Наемник из Франции раскрыл, зачем иностранцы едут воевать на Украину