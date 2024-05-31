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На Западе визит Макрона в Германию назвали встречей с неудачником

На Западе визит Макрона в Германию назвали встречей с неудачником - 31.05.2024, ПРАЙМ

На Западе визит Макрона в Германию назвали встречей с неудачником

Газета Politico описала встречу президента Франции Макрона из как визит умного и красноречивого французского соседа в гости к "незадачливому неудачнику" Шольцу, | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T20:49+0300

2024-05-31T20:49+0300

2024-05-31T20:49+0300

политика

франция

германия

эммануэль макрон

олаф шольц

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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Газета Politico описала встречу президента Франции Макрона из как визит умного и красноречивого французского соседа в гости к "незадачливому неудачнику" Шольцу, растерявшему свою политическую популярность. На прошлой неделе Макрон отправился в трехдневную поездку в ФРГ — первый за 24 года официальный визит французского лидера в страну. Во вторник на официальной церемонии в Мюнстере французскому президенту была вручена Вестфальская премия мира. В публикации Шольц описывается как "несмешной и непопулярный политик, чья карьера после кратковременного взлёта пошла на спад. Многие считают его неудачником". И вот, когда, казалось бы, хуже уже некуда, в гости к нему приезжает "более умный, красивый и красноречивый" французский политик.Politico отмечает "плохую атмосферу" на встрече Шольца и Макрона, которые, несмотря на попытки притвориться дружелюбными, не любят друг друга и не соглашаются по многим политическим вопросам.

https://1prime.ru/20240529/naemnik-848642824.html

франция

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франция, германия, эммануэль макрон, олаф шольц