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На Западе визит Макрона в Германию назвали встречей с неудачником - 31.05.2024, ПРАЙМ
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На Западе визит Макрона в Германию назвали встречей с неудачником
На Западе визит Макрона в Германию назвали встречей с неудачником - 31.05.2024, ПРАЙМ
На Западе визит Макрона в Германию назвали встречей с неудачником
Газета Politico описала встречу президента Франции Макрона из как визит умного и красноречивого французского соседа в гости к "незадачливому неудачнику" Шольцу, | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T20:49+0300
2024-05-31T20:49+0300
политика
франция
германия
эммануэль макрон
олаф шольц
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Газета Politico описала встречу президента Франции Макрона из как визит умного и красноречивого французского соседа в гости к "незадачливому неудачнику" Шольцу, растерявшему свою политическую популярность. На прошлой неделе Макрон отправился в трехдневную поездку в ФРГ — первый за 24 года официальный визит французского лидера в страну. Во вторник на официальной церемонии в Мюнстере французскому президенту была вручена Вестфальская премия мира. В публикации Шольц описывается как "несмешной и непопулярный политик, чья карьера после кратковременного взлёта пошла на спад. Многие считают его неудачником". И вот, когда, казалось бы, хуже уже некуда, в гости к нему приезжает "более умный, красивый и красноречивый" французский политик.Politico отмечает "плохую атмосферу" на встрече Шольца и Макрона, которые, несмотря на попытки притвориться дружелюбными, не любят друг друга и не соглашаются по многим политическим вопросам.
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франция, германия, эммануэль макрон, олаф шольц
Политика, ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, Эммануэль Макрон, Олаф Шольц
20:49 31.05.2024
 
На Западе визит Макрона в Германию назвали встречей с неудачником

На Западе визит Макрона в Германию назвали встречей с "незатейливым неудачником"

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкПрибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии
Прибытие участников неформального саммита ЕС в Чехии - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Газета Politico описала встречу президента Франции Макрона из как визит умного и красноречивого французского соседа в гости к "незадачливому неудачнику" Шольцу, растерявшему свою политическую популярность.
На прошлой неделе Макрон отправился в трехдневную поездку в ФРГ — первый за 24 года официальный визит французского лидера в страну. Во вторник на официальной церемонии в Мюнстере французскому президенту была вручена Вестфальская премия мира.
В публикации Шольц описывается как "несмешной и непопулярный политик, чья карьера после кратковременного взлёта пошла на спад. Многие считают его неудачником". И вот, когда, казалось бы, хуже уже некуда, в гости к нему приезжает "более умный, красивый и красноречивый" французский политик.
Politico отмечает "плохую атмосферу" на встрече Шольца и Макрона, которые, несмотря на попытки притвориться дружелюбными, не любят друг друга и не соглашаются по многим политическим вопросам.
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ПолитикаФРАНЦИЯГЕРМАНИЯЭммануэль МакронОлаф Шольц
 
 
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