https://1prime.ru/20240531/fsb-848697327.html

ФСБ задержала севастопольца, готовившего покушение на российского военного

ФСБ задержала севастопольца, готовившего покушение на российского военного - 31.05.2024, ПРАЙМ

ФСБ задержала севастопольца, готовившего покушение на российского военного

ФСБ задержала 30-летнего жителя Севастополя, который по указу СБУ готовил нападение на высокопоставленного российского военнослужащего, следует из сообщения... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T10:29+0300

2024-05-31T10:29+0300

2024-05-31T10:44+0300

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 мая - ПРАЙМ. ФСБ задержала 30-летнего жителя Севастополя, который по указу СБУ готовил нападение на высокопоставленного российского военнослужащего, следует из сообщения пресс-службы УФСБ России по республике Крым и городу Севастополю.Согласно данным ведомства, преступник изготовил самодельное взрывное устройство и планировал использовать его в момент проникновения в подъезд жилого дома цели. Однако, силовикам удалось предотвратить покушение.Во время допроса задержанный признался, что проводил слежку за высокопоставленными офицерами Российских Вооруженных сил по указанию своих кураторов из СБУ. Он получил задание от своего куратора осуществить взрыв, когда указанный военнослужащий войдет в подъезд.В отношении злоумышленника были начаты уголовные дела по статьям "Покушение на совершение террористического акта" и "Незаконное приобретение, хранение и перевозка взрывных устройств".

https://1prime.ru/20240530/krym-848664150.html

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