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В Гагаузии подсчитали получателей выплат через ПСБ - 31.05.2024, ПРАЙМ
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В Гагаузии подсчитали получателей выплат через ПСБ
В Гагаузии подсчитали получателей выплат через ПСБ - 31.05.2024, ПРАЙМ
В Гагаузии подсчитали получателей выплат через ПСБ
Количество получателей в Гагаузской автономии Молдавии выплат через российский Промсвязьбанк превысило 25 тысяч человек, сообщила в пятницу глава региона... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T16:56+0300
2024-05-31T16:56+0300
экономика
гагаузия
псб
выплаты
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КИШИНЕВ, 31 мая – ПРАЙМ. Количество получателей в Гагаузской автономии Молдавии выплат через российский Промсвязьбанк превысило 25 тысяч человек, сообщила в пятницу глава региона Евгения Гуцул. "Уже во второй раз наши пенсионеры и работники бюджетной сферы получили ежемесячные надбавки в размере 2000 леев (почти 114 долларов). Сегодня количество получателей этой помощи достигло свыше 25 тысяч человек по всей Гагаузии и продолжает расти. В этом месяце наши люди получили свыше 50 миллионов леев (2,84 миллиона долларов) помощи", — написала Гуцул в своем Telegram-канале. По ее словам, все новые и новые люди подают заявки на участие в этой программе, открывают счета в российской системе "Мир" и получают на эти счета обещанную помощь. "Мы, руководство Гагаузии, наши российские партнеры и меценаты, держим свое слово. Люди получают помощь уже сейчас, а не через 40 лет, когда Санду обещает привести нас в Евросоюз", — подчеркнула Гуцул. Глава Гагаузии отметила, что надбавки для пенсионеров и бюджетников — это лишь наш первый шаг, направленный на оказание помощи самым незащищенным. В будущем социальные программы будут расширены и запущены новые. В ноябре 2022 года власти Молдавии заблокировали соцвыплаты в Гагаузии. Глава автономии Гуцул просила президента Майю Санду разблокировать 830 тыс. долларов, поступившие от спонсоров для надбавок пенсионерам. Но ответа не последовало. Правительство обвинило спонсоров в криминальном происхождении денег. 9 апреля Гуцул подписала соглашение с российским банком Промсвязьбанк об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников. На них ежемесячно будет поступать материальная помощь в размере 2000 леев (9958 рублей). 1 мая уже были осуществлены первые выплаты.
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гагаузия, псб, выплаты
Экономика, ГАГАУЗИЯ, ПСБ, ВЫПЛАТЫ
16:56 31.05.2024
 
В Гагаузии подсчитали получателей выплат через ПСБ

Гуцул: число получателей в Гагаузии выплат через ПСБ превысило 25 тысяч человек

© РИА Новости . Константин Михальчевский | Перейти в медиабанк"ПСБ-Банк"
ПСБ-Банк - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Константин Михальчевский
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КИШИНЕВ, 31 мая – ПРАЙМ. Количество получателей в Гагаузской автономии Молдавии выплат через российский Промсвязьбанк превысило 25 тысяч человек, сообщила в пятницу глава региона Евгения Гуцул.
"Уже во второй раз наши пенсионеры и работники бюджетной сферы получили ежемесячные надбавки в размере 2000 леев (почти 114 долларов). Сегодня количество получателей этой помощи достигло свыше 25 тысяч человек по всей Гагаузии и продолжает расти. В этом месяце наши люди получили свыше 50 миллионов леев (2,84 миллиона долларов) помощи", — написала Гуцул в своем Telegram-канале.
По ее словам, все новые и новые люди подают заявки на участие в этой программе, открывают счета в российской системе "Мир" и получают на эти счета обещанную помощь.
"Мы, руководство Гагаузии, наши российские партнеры и меценаты, держим свое слово. Люди получают помощь уже сейчас, а не через 40 лет, когда Санду обещает привести нас в Евросоюз", — подчеркнула Гуцул.
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Глава Гагаузии отметила, что надбавки для пенсионеров и бюджетников — это лишь наш первый шаг, направленный на оказание помощи самым незащищенным. В будущем социальные программы будут расширены и запущены новые.
В ноябре 2022 года власти Молдавии заблокировали соцвыплаты в Гагаузии. Глава автономии Гуцул просила президента Майю Санду разблокировать 830 тыс. долларов, поступившие от спонсоров для надбавок пенсионерам. Но ответа не последовало. Правительство обвинило спонсоров в криминальном происхождении денег.
9 апреля Гуцул подписала соглашение с российским банком Промсвязьбанк об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников. На них ежемесячно будет поступать материальная помощь в размере 2000 леев (9958 рублей). 1 мая уже были осуществлены первые выплаты.
 
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