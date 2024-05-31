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В Гагаузии подсчитали получателей выплат через ПСБ

В Гагаузии подсчитали получателей выплат через ПСБ - 31.05.2024, ПРАЙМ

В Гагаузии подсчитали получателей выплат через ПСБ

Количество получателей в Гагаузской автономии Молдавии выплат через российский Промсвязьбанк превысило 25 тысяч человек, сообщила в пятницу глава региона... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T16:56+0300

2024-05-31T16:56+0300

2024-05-31T16:56+0300

экономика

гагаузия

псб

выплаты

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КИШИНЕВ, 31 мая – ПРАЙМ. Количество получателей в Гагаузской автономии Молдавии выплат через российский Промсвязьбанк превысило 25 тысяч человек, сообщила в пятницу глава региона Евгения Гуцул. "Уже во второй раз наши пенсионеры и работники бюджетной сферы получили ежемесячные надбавки в размере 2000 леев (почти 114 долларов). Сегодня количество получателей этой помощи достигло свыше 25 тысяч человек по всей Гагаузии и продолжает расти. В этом месяце наши люди получили свыше 50 миллионов леев (2,84 миллиона долларов) помощи", — написала Гуцул в своем Telegram-канале. По ее словам, все новые и новые люди подают заявки на участие в этой программе, открывают счета в российской системе "Мир" и получают на эти счета обещанную помощь. "Мы, руководство Гагаузии, наши российские партнеры и меценаты, держим свое слово. Люди получают помощь уже сейчас, а не через 40 лет, когда Санду обещает привести нас в Евросоюз", — подчеркнула Гуцул. Глава Гагаузии отметила, что надбавки для пенсионеров и бюджетников — это лишь наш первый шаг, направленный на оказание помощи самым незащищенным. В будущем социальные программы будут расширены и запущены новые. В ноябре 2022 года власти Молдавии заблокировали соцвыплаты в Гагаузии. Глава автономии Гуцул просила президента Майю Санду разблокировать 830 тыс. долларов, поступившие от спонсоров для надбавок пенсионерам. Но ответа не последовало. Правительство обвинило спонсоров в криминальном происхождении денег. 9 апреля Гуцул подписала соглашение с российским банком Промсвязьбанк об открытии карт "Мир" для пенсионеров и бюджетников. На них ежемесячно будет поступать материальная помощь в размере 2000 леев (9958 рублей). 1 мая уже были осуществлены первые выплаты.

https://1prime.ru/20240509/gagauziya-848029595.html

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гагаузия, псб, выплаты