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Эксперт оценил возможность Евросоюза приостановить импорт российского газа

Эксперт оценил возможность Евросоюза приостановить импорт российского газа - 31.05.2024, ПРАЙМ

Эксперт оценил возможность Евросоюза приостановить импорт российского газа

Реформа газового рынка Евросоюза предполагает право приостанавливать импорт "голубого топлива" из России и Белоруссии, но не обязывает страны делать это,... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T15:09+0300

2024-05-31T15:09+0300

2024-05-31T15:09+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Реформа газового рынка Евросоюза предполагает право приостанавливать импорт "голубого топлива" из России и Белоруссии, но не обязывает страны делать это, поэтому мера может не найти широкого применения, заявил РИА Новости директор по исследованиям Института энергетики и финансов Алексей Белогорьев.Совет ЕС 21 мая утвердил реформу газового рынка. В утвержденных постановлении и директиве "о внутренних рынках возобновляемого газа, природного газа и водорода", в частности, указывается, что с 2026 года Еврокомиссия должна иметь возможность временно исключать поставки трубопроводного газа и СПГ из РФ и Белоруссии на период до одного года, который может быть продлен, если это оправдано."Важно подчеркнуть, что речь идет именно о праве стран-участниц, а не об их обязанности и, кроме того, закон предусматривает много оговорок, в каких случаях такие меры применяться не должны. Потенциально это более опасная для российского экспорта мера, но пока неочевидно, что она найдет широкое и тем более скорое применение", - сказал собеседник агентства.Белогорьев объяснил, что страны-члены ЕС получают право приостанавливать импорт российского газа путем ограничения подачи предварительных заявок на пропускную способность любым пользователем сети в точках входа из России и Белоруссии. Иными словами, для поставок российского газа невозможно будет забронировать свободные пропускные мощности газопроводов или регазификационных терминалов.Для российского трубопроводного экспорта принципиально только, чтобы временное ограничение на бронирование мощностей не вводили Болгария, Словакия, Австрия и Литва, отмечает Белогорьев. Появятся ли такие ограничения со стороны остальных стран ЕС - вопрос политический. "Словакия и Австрия на это не пойдут. В Болгарии это может стать темой внутриполитической дискуссии, но до ограничений дело, скорее всего, тоже не дойдет. Наибольшее беспокойство в перспективе вызывает Литва, обеспечивающая транзит российского газа в Калининградскую область", - заключил он.По его словам, закон имеет долгую историю разработки и принятия, поэтому он не стал для рынка новостью. Реформа газового рынка ЕС посвящена комплексному регулированию газового и водородного рынков Европы, и ограничения против поставок газа и водорода из России и Белоруссии - относительно небольшая и глубоко второстепенная часть всего документа, отмечает эксперт. Поэтому преувеличивать их значение не стоит, заключил он.

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