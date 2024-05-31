https://1prime.ru/20240531/germaniya-848704889.html

ФРГ разрешила применять немецкое оружие по ВС РФ в Харьковской области

ФРГ разрешила применять немецкое оружие по ВС РФ в Харьковской области - 31.05.2024, ПРАЙМ

ФРГ разрешила применять немецкое оружие по ВС РФ в Харьковской области

Германия разрешает Украине использовать поставленное ей оружие для нанесения ударов по позициям ВС России в Харьковской области. Об этом заявил официальный... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T12:37+0300

2024-05-31T12:37+0300

2024-05-31T12:37+0300

вооружения

германия

харьковская область

россия

украина

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Германия разрешает Украине использовать поставленное ей оружие для нанесения ударов по позициям ВС России в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.По его словам, Берлин солидарен с западными союзниками, что Киев имеет право защищаться в соответствии с международным правом."Для этого она может использовать поставленное для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе поставляемое и нами", - сказал Хебештрайт.Он отметил, что речь идет о самоходной гаубице Panzerhaubitze 2000 и системе РСЗО MARS-II.

https://1prime.ru/20240530/gaz-848682360.html

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харьковская область

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германия, харьковская область, россия, украина