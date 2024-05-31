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ФРГ разрешила применять немецкое оружие по ВС РФ в Харьковской области
ФРГ разрешила применять немецкое оружие по ВС РФ в Харьковской области - 31.05.2024, ПРАЙМ
ФРГ разрешила применять немецкое оружие по ВС РФ в Харьковской области
Германия разрешает Украине использовать поставленное ей оружие для нанесения ударов по позициям ВС России в Харьковской области. Об этом заявил официальный... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T12:37+0300
2024-05-31T12:37+0300
2024-05-31T12:37+0300
вооружения
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Германия разрешает Украине использовать поставленное ей оружие для нанесения ударов по позициям ВС России в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.По его словам, Берлин солидарен с западными союзниками, что Киев имеет право защищаться в соответствии с международным правом."Для этого она может использовать поставленное для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе поставляемое и нами", - сказал Хебештрайт.Он отметил, что речь идет о самоходной гаубице Panzerhaubitze 2000 и системе РСЗО MARS-II.
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германия, харьковская область, россия, украина
Вооружения, ГЕРМАНИЯ, Харьковская область, РОССИЯ, УКРАИНА
ФРГ разрешила применять немецкое оружие по ВС РФ в Харьковской области
Правительство ФРГ разрешило применять немецкое оружие по ВС РФ в Харьковской области
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Германия разрешает Украине использовать поставленное ей оружие для нанесения ударов по позициям ВС России в Харьковской области. Об этом заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Хебештрайт.
По его словам, Берлин солидарен с западными союзниками, что Киев имеет право защищаться в соответствии с международным правом.
"Для этого она может использовать поставленное для этой цели оружие в соответствии со своими международно-правовыми обязательствами, в том числе поставляемое и нами", - сказал Хебештрайт.
Он отметил, что речь идет о самоходной гаубице Panzerhaubitze 2000 и системе РСЗО MARS-II.
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