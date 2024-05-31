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В России перестал работать новостной раздел Google
В России перестал работать новостной раздел Google - 31.05.2024, ПРАЙМ
В России перестал работать новостной раздел Google
Новостной раздел Google перестал работать в России, убедился корреспондент РИА Новости. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T16:25+0300
2024-05-31T16:25+0300
2024-05-31T16:31+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Новостной раздел Google перестал работать в России, убедился корреспондент РИА Новости.При вводе ключевых слов поисковик выдает, что не найдено ни одной новости по данному запросу. "Убедитесь, что все слова написаны без ошибок. Попробуйте использовать другие ключевые слова. Попробуйте использовать более популярные ключевые слова", - рекомендует сервис.РИА Новости направило запрос в Google.
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google
В России перестал работать новостной раздел Google
РИА Новости: в России перестал работать новостной раздел Google
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Новостной раздел Google перестал работать в России, убедился корреспондент РИА Новости.
При вводе ключевых слов поисковик выдает, что не найдено ни одной новости по данному запросу. "Убедитесь, что все слова написаны без ошибок. Попробуйте использовать другие ключевые слова. Попробуйте использовать более популярные ключевые слова", - рекомендует сервис.
РИА Новости направило запрос в Google.