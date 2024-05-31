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В России перестал работать новостной раздел Google - 31.05.2024, ПРАЙМ
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В России перестал работать новостной раздел Google
В России перестал работать новостной раздел Google - 31.05.2024, ПРАЙМ
В России перестал работать новостной раздел Google
Новостной раздел Google перестал работать в России, убедился корреспондент РИА Новости. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T16:25+0300
2024-05-31T16:31+0300
google
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Новостной раздел Google перестал работать в России, убедился корреспондент РИА Новости.При вводе ключевых слов поисковик выдает, что не найдено ни одной новости по данному запросу. "Убедитесь, что все слова написаны без ошибок. Попробуйте использовать другие ключевые слова. Попробуйте использовать более популярные ключевые слова", - рекомендует сервис.РИА Новости направило запрос в Google.
ПРАЙМ
1
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96
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
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ПРАЙМ
1
5
4.7
96
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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ПРАЙМ
1
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4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
google
Google
16:25 31.05.2024 (обновлено: 16:31 31.05.2024)
 
В России перестал работать новостной раздел Google

РИА Новости: в России перестал работать новостной раздел Google

© РИА Новости . Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкЛоготип компании Google
Логотип компании Google - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Новостной раздел Google перестал работать в России, убедился корреспондент РИА Новости.
При вводе ключевых слов поисковик выдает, что не найдено ни одной новости по данному запросу. "Убедитесь, что все слова написаны без ошибок. Попробуйте использовать другие ключевые слова. Попробуйте использовать более популярные ключевые слова", - рекомендует сервис.
РИА Новости направило запрос в Google.
 
Google
 
 
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