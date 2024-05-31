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Новостной раздел Google возобновил работу в России - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Новостной раздел Google возобновил работу в России
Новостной раздел Google возобновил работу в России - 31.05.2024, ПРАЙМ
Новостной раздел Google возобновил работу в России
Новостной раздел Google возобновил работу в России, выяснил корреспондент РИА Новости. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T16:53+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Новостной раздел Google возобновил работу в России, выяснил корреспондент РИА Новости. Ранее в 15:00 мск у сервиса произошел сбой. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи из других стран стали жаловаться на работу раздела. При вводе ключевых слов на устройствах на территории России раздел выдавал, что не найдено ни одной новости по данному запросу. Сервис рекомендовал убедитться, что все слова написаны без ошибок или попробуйте использовать другие ключевые слова. РИА Новости направило запрос в Google. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
ПРАЙМ
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ПРАЙМ
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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google
Google
16:53 31.05.2024
 
Новостной раздел Google возобновил работу в России

РИА Новости: новостной раздел Google возобновил работу в России

© AFP / Loic VenanceGoogle
Google - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© AFP / Loic Venance
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Новостной раздел Google возобновил работу в России, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее в 15:00 мск у сервиса произошел сбой. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи из других стран стали жаловаться на работу раздела.
При вводе ключевых слов на устройствах на территории России раздел выдавал, что не найдено ни одной новости по данному запросу. Сервис рекомендовал убедитться, что все слова написаны без ошибок или попробуйте использовать другие ключевые слова.
РИА Новости направило запрос в Google.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
 
Google
 
 
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