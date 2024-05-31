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Новостной раздел Google возобновил работу в России
Новостной раздел Google возобновил работу в России - 31.05.2024, ПРАЙМ
Новостной раздел Google возобновил работу в России
Новостной раздел Google возобновил работу в России, выяснил корреспондент РИА Новости. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T16:53+0300
2024-05-31T16:53+0300
2024-05-31T16:53+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Новостной раздел Google возобновил работу в России, выяснил корреспондент РИА Новости. Ранее в 15:00 мск у сервиса произошел сбой. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи из других стран стали жаловаться на работу раздела. При вводе ключевых слов на устройствах на территории России раздел выдавал, что не найдено ни одной новости по данному запросу. Сервис рекомендовал убедитться, что все слова написаны без ошибок или попробуйте использовать другие ключевые слова. РИА Новости направило запрос в Google. Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.
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google
Новостной раздел Google возобновил работу в России
РИА Новости: новостной раздел Google возобновил работу в России
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Новостной раздел Google возобновил работу в России, выяснил корреспондент РИА Новости.
Ранее в 15:00 мск у сервиса произошел сбой. По данным сайта Downdetector, который отслеживает сбои и отключения на популярных интернет-ресурсах, пользователи из других стран стали жаловаться на работу раздела.
При вводе ключевых слов на устройствах на территории России раздел выдавал, что не найдено ни одной новости по данному запросу. Сервис рекомендовал убедитться, что все слова написаны без ошибок или попробуйте использовать другие ключевые слова.
РИА Новости направило запрос в Google.
Google со своей поисковой системой входит в холдинговую компанию Alphabet. Alphabet также включает в себя Android и YouTube, Google Life Sciences, Calico, Sidewalk Labs, Nest, Google Ventures, Google Capital и Google X.