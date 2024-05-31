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Индия забрала из Британии часть своих золотых запасов

Индия забрала из Британии часть своих золотых запасов - 31.05.2024, ПРАЙМ

Индия забрала из Британии часть своих золотых запасов

Резервный банк Индии (RBI) вывел из Великобритании часть золотых запасов, пишет The Times of India. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T17:26+0300

2024-05-31T17:26+0300

2024-05-31T17:33+0300

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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Резервный банк Индии (RBI) вывел из Великобритании часть золотых запасов, пишет The Times of India.Издание сообщает, что RBI перевел из Великобритании чуть больше 100 тонн золота в свои хранилища в Индии. Аналогичное количество будет выведено в ближайшее время.По данным на конец марта, у Резервного банка Индии было 822,1 тонны золота, из которых 413,8 тонны хранились в других странах. Традиционно, Индия хранила свои запасы в Великобритании, начиная со времен, предшествующих независимости.Перевод 100 тонн золота стало крупным логистическим мероприятием, потребовавшем совместной работы нескольких ведомств. Перемещение золота поможет Индии сократить расходы на его хранение в банке Англии.

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индия, золото, великобритания