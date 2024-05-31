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Италия заняла последнее место по росту ВВП на человека в еврозоне - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Италия заняла последнее место по росту ВВП на человека в еврозоне
Италия заняла последнее место по росту ВВП на человека в еврозоне - 31.05.2024, ПРАЙМ
Италия заняла последнее место по росту ВВП на человека в еврозоне
Италия в еврозоне занимает последнее место по росту ВВП на человека за четверть века, заявил председатель Банка Италии Фабио Панетта. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T12:42+0300
2024-05-31T12:42+0300
экономика
италия
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РИМ, 31 мая – ПРАЙМ. Италия в еврозоне занимает последнее место по росту ВВП на человека за четверть века, заявил председатель Банка Италии Фабио Панетта. "В зоне евро итальянская экономика является страной с самым низким ростом продукта на душу населения за последнюю четверть века", - приводятся его слова в комментарии к докладу ЦБ за минувший год. Рост зарплат, отметил он, отражается в "производственном застое": почасовые доходы работников в Италии на четверть ниже, чем во Франции и Германии. "Однако мы не обречены на стагнацию. Восстановление, зафиксированное после пандемического кризиса, оказалось выше прогнозов и прогнозов других крупных экономик региона. В период с 2019 по 2023 год, в период сильной турбулентности, ВВП Италии вырос на 3,5% по сравнению с 1,5% во Франции и 0,7% в Германии. Занятость увеличилась на 2,3%, почти на 600 тысяч человек", - сказал глава финансового института.
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италия
Экономика, ИТАЛИЯ
12:42 31.05.2024
 
Италия заняла последнее место по росту ВВП на человека в еврозоне

ЦБ: Италия занимает последнее место по росту ВВП на человека в еврозоне

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФонтан Треви в Риме
Фонтан Треви в Риме - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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РИМ, 31 мая – ПРАЙМ. Италия в еврозоне занимает последнее место по росту ВВП на человека за четверть века, заявил председатель Банка Италии Фабио Панетта.
"В зоне евро итальянская экономика является страной с самым низким ростом продукта на душу населения за последнюю четверть века", - приводятся его слова в комментарии к докладу ЦБ за минувший год. Рост зарплат, отметил он, отражается в "производственном застое": почасовые доходы работников в Италии на четверть ниже, чем во Франции и Германии.
"Однако мы не обречены на стагнацию. Восстановление, зафиксированное после пандемического кризиса, оказалось выше прогнозов и прогнозов других крупных экономик региона. В период с 2019 по 2023 год, в период сильной турбулентности, ВВП Италии вырос на 3,5% по сравнению с 1,5% во Франции и 0,7% в Германии. Занятость увеличилась на 2,3%, почти на 600 тысяч человек", - сказал глава финансового института.
 
ЭкономикаИТАЛИЯ
 
 
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