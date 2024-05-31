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Мишустин образовал президиум правительства РФ в новом составе
Мишустин образовал президиум правительства РФ в новом составе - 31.05.2024, ПРАЙМ
Мишустин образовал президиум правительства РФ в новом составе
Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства в новом составе, соответствующий документ был опубликован в... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T21:59+0300
2024-05-31T21:59+0300
2024-05-31T21:59+0300
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михаил мишустин
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства в новом составе, соответствующий документ был опубликован в пятницу. "В соответствии со статьей 32 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: образовать президиум правительства Российской Федерации в следующем составе", - говорится в постановлении. В президиум вошел Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Татьяна Голикова, вице-премьер - руководитель аппарата Дмитрий Григоренко, вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Дмитрий Патрушев, вице-премьер Виталий Савельев, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков, глава МИД Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко.
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россия, михаил мишустин
Кабмин, РОССИЯ, Михаил Мишустин
Мишустин образовал президиум правительства РФ в новом составе
Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума нового состава
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства в новом составе, соответствующий документ был опубликован в пятницу.
"В соответствии со статьей 32 Федерального конституционного закона "О Правительстве Российской Федерации" Правительство Российской Федерации постановляет: образовать президиум правительства Российской Федерации в следующем составе", - говорится в постановлении.
В президиум вошел Мишустин, первый вице-премьер Денис Мантуров, вице-премьер Татьяна Голикова, вице-премьер - руководитель аппарата Дмитрий Григоренко, вице-премьер Александр Новак, вице-премьер Алексей Оверчук, вице-премьер Дмитрий Патрушев, вице-премьер Виталий Савельев, вице-премьер - полпред президента в ДФО Юрий Трутнев, вице-премьер Марат Хуснуллин, вице-премьер Дмитрий Чернышенко, министр обороны Андрей Белоусов, глава МВД Владимир Колокольцев, министр труда Антон Котяков, глава МЧС Александр Куренков, глава МИД Сергей Лавров, министр здравоохранения Михаил Мурашко, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, министр юстиции Константин Чуйченко.