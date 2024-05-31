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Хуситы пригрозили ударить по целям США в Красном море - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Хуситы пригрозили ударить по целям США в Красном море
Хуситы пригрозили ударить по целям США в Красном море - 31.05.2024, ПРАЙМ
Хуситы пригрозили ударить по целям США в Красном море
Движение "Ансар Аллах" в Йемене предупредило, что нанесет "немедленный и прямой ответ" на обстрелы со стороны США и Великобритании всех их целей в Красном и... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T14:50+0300
2024-05-31T14:50+0300
политика
йемен
хуситы
сша
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ДОХА, 31 мая - ПРАЙМ. Движение "Ансар Аллах" в Йемене предупредило, что нанесет "немедленный и прямой ответ" на обстрелы со стороны США и Великобритании всех их целей в Красном и Аравийском морях."Вооруженные силы Йемена на любую новую агрессию против Йемена будут отвечать прямо и незамедлительно, нацеливаясь на все источники угрозы и все американо-британские вражеские цели в Красном и Аравийском морях", — написал представитель движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.Американские и британские ВВС нанесли 13 авиаударов по Йемену, включая гражданские объекты, такие как здания радиостанции и береговой охраны. По последним данным, в результате этих авиаударов погибли 16 человек, а более 40 получили ранения.Здания радиостанции в городе Ходейда и береговой охраны в порту Ас-Салиф получили значительные повреждения, а также были повреждены несколько торговых судов в порту. Два удара пришлись на дома бывших вице-президентов и покойных президентов Йемена.
https://1prime.ru/20240524/khusity-848490392.html
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йемен, хуситы, сша
Политика, ЙЕМЕН, ХУСИТЫ, США
14:50 31.05.2024
 
Хуситы пригрозили ударить по целям США в Красном море

Движение хуситов "Ансар Алла" пригрозило ударить по целям США в Красном море

© РИА Новости . Стрингер | Перейти в медиабанкАкция протеста в Йемене
Акция протеста в Йемене - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Стрингер
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ДОХА, 31 мая - ПРАЙМ. Движение "Ансар Аллах" в Йемене предупредило, что нанесет "немедленный и прямой ответ" на обстрелы со стороны США и Великобритании всех их целей в Красном и Аравийском морях.
"Вооруженные силы Йемена на любую новую агрессию против Йемена будут отвечать прямо и незамедлительно, нацеливаясь на все источники угрозы и все американо-британские вражеские цели в Красном и Аравийском морях", — написал представитель движения Яхья Сариа в своем Telegram-канале.
Американские и британские ВВС нанесли 13 авиаударов по Йемену, включая гражданские объекты, такие как здания радиостанции и береговой охраны. По последним данным, в результате этих авиаударов погибли 16 человек, а более 40 получили ранения.
Здания радиостанции в городе Ходейда и береговой охраны в порту Ас-Салиф получили значительные повреждения, а также были повреждены несколько торговых судов в порту. Два удара пришлись на дома бывших вице-президентов и покойных президентов Йемена.
Средиземное море - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
Хуситы обстреляли израильское судно в Средиземном море
24 мая, 16:40
 
ПолитикаЙЕМЕНХУСИТЫСША
 
 
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