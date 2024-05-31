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Европейские компании в России ожидают роста своих экономических показателей

Европейские компании в России ожидают роста своих экономических показателей - 31.05.2024, ПРАЙМ

Европейские компании в России ожидают роста своих экономических показателей

Большинство европейских компаний, работающих в России, прогнозируют в ближайшее время постепенное улучшение своих экономических показателей, говорится в... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T14:14+0300

2024-05-31T14:14+0300

2024-05-31T14:14+0300

экономика

россия

бизнес

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Большинство европейских компаний, работающих в России, прогнозируют в ближайшее время постепенное улучшение своих экономических показателей, говорится в исследовании Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ). "Компании прогнозируют постепенное улучшение своих экономических показателей. 53% респондентов ожидают роста оборота в ближайшие 3 года (48% в прошлом году) и 42% ожидают роста прибыли (как и в прошлом году), количество ожидающих снижения оборота и прибыли уменьшилось до 19% и 25% (в 2023 году было 29% и 28% соответственно)",- указывается в ежегодном исследовании АЕБ "Стратегии и перспективы деятельности европейских компаний в России". В нем также сообщается, что ежегодный Индекс делового климата АЕБ, достигнув рекордно низкого уровня в 80 пунктов по шкале от 0 до 200 в 2022 году, быстро восстановился до 116 пунктов в 2023 году и в 2024 году продолжил рост еще на 11 пунктов, достигнув 127 из 200 пунктов, тем самым войдя в зону позитивных ожиданий. "Если существенный рост Индекса делового климата в прошлом году стал для нас в определенной степени неожиданностью, то в этом году, в свете стабильных макроэкономических показателей, положительных оценок компаниями деловой среды в России можно было ожидать",- заметил генеральный директор АЕБ Тадзио Шиллинг. По его словам, "результаты также отражают тот факт, что компании-члены АЕБ продолжают демонстрировать высокую степень адаптивности и готовности к восприятию перемен". "Стоит отметить, что в этом году мы видим более высокий уровень положительных ожиданий в краткосрочной перспективе в отличие от опросов предыдущих лет, когда фокус положительных ожиданий находился в средне- и долгосрочных перспективах. В то же время санкции и другие ограничения продолжают влиять на деятельность европейских компаний в России", – заключил Шиллинг.

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россия, бизнес