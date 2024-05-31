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СК завел дело об оказании небезопасных услуг в "Крокусе"
СК завел дело об оказании небезопасных услуг в "Крокусе" - 31.05.2024, ПРАЙМ
СК завел дело об оказании небезопасных услуг в "Крокусе"
Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Это следует из... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T12:22+0300
2024-05-31T12:22+0300
2024-05-31T12:30+0300
россия
следственный комитет
крокус сити холл
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Это следует из постановления суда в отношении одного из обвиняемых в самом теракте. "В одно производство с указанным уголовным делом (о теракте – ред.) соединено уголовное дело, возбужденное 25 марта 2024 года, по части 3 статьи 238 УК РФ", - сообщается в материале ведомства. Тем не менее, в постановлении не говорится, есть ли в рамках данного дела подозреваемые или обвиняемые. Статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Отмечается, что заявление о возбуждении уголовного дела подал адвокат Игорь Трунов от имени 19 родственников погибших и пострадавших. Заявление было подано на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Заявители убеждены, что владельцы торгового центра допустили нарушения при строительстве здания и обеспечении противопожарной безопасности.Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.
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россия, следственный комитет, крокус сити холл
РОССИЯ, Следственный комитет, Крокус сити холл
СК завел дело об оказании небезопасных услуг в "Крокусе"
Суд: уголовное дело о небезопасных услугах возбуждено по факту теракта в "Крокусе"
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Следственный комитет России возбудил уголовное дело об оказании небезопасных услуг по факту теракта в подмосковном "Крокус Сити Холле". Это следует из постановления суда в отношении одного из обвиняемых в самом теракте.
"В одно производство с указанным уголовным делом (о теракте – ред.) соединено уголовное дело, возбужденное 25 марта 2024 года, по части 3 статьи 238 УК РФ", - сообщается в материале ведомства.
Тем не менее, в постановлении не говорится, есть ли в рамках данного дела подозреваемые или обвиняемые. Статья об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и повлекших смерть двух или более лиц предполагает наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.
Названа сумма, которую получили от страховщиков пострадавшие в "Крокусе"
Отмечается, что заявление о возбуждении уголовного дела подал адвокат Игорь Трунов от имени 19 родственников погибших и пострадавших. Заявление было подано на имя председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина. Заявители убеждены, что владельцы торгового центра допустили нарушения при строительстве здания и обеспечении противопожарной безопасности.
Нападение на подмосковный концертный зал "Крокус Сити Холл" произошло вечером 22 марта. По свидетельству очевидцев, в зал через партер ворвались несколько мужчин в камуфляже и без масок, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. В здании начался сильный пожар.