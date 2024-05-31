https://1prime.ru/20240531/kupalnyy-sezon-848708440.html

В гидрометцентре рассказали, когда откроется купальный сезон в Москве

В гидрометцентре рассказали, когда откроется купальный сезон в Москве - 31.05.2024, ПРАЙМ

В гидрометцентре рассказали, когда откроется купальный сезон в Москве

На выходных озера и пруды в Москве нагреются до 21-22 градусов, в то время как у побережья Черного моря температура воды остается на уровне порядка 19 градусов. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T13:56+0300

2024-05-31T13:56+0300

2024-05-31T14:15+0300

россия

сочи

москва

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1f/848707883_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_9df2cb703c815d9a3095083ce9b140c9.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. На выходных озера и пруды в Москве нагреются до 21-22 градусов, в то время как у побережья Черного моря температура воды остается на уровне порядка 19 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Очень быстро прогрелась не только подстилающая поверхность земли, но и водная поверхность. В выходные дни не в Москве-реке, но в озерах и прудах температура будет 21-22 градуса. Купальный сезон начинается в Москве, а не в Сочи. На черноморском побережье температура воды около 19 градусов", - сказал Вильфанд. Как добавил метеоролог, такая тенденция может быть связана с тем, что в Москве как дневная, так и ночная температуры были достаточно высокими для нагрева воды. Он также упомянул рекомендации врачей, согласно которым детям можно купаться в водоемах, нагретых до 22 градусов и выше.Ранее пресс-служба Роспотребнадзора рассказывала, где москвичи могут искупаться в 2024 году. Как отметили в ведомстве, в столице доступны водоемы в трез зонах: Тропарево, Большой Городской пруд и Черное озеро. Зоны отдыха Строгинская пойма, Пионерский пруд, Воробьевская набережная, Кировская пойма, а также пруд "Быково болото" закрыты на реконструкцию, добавили в Роспотребнадзоре.

https://1prime.ru/20230605/840744094.html

сочи

москва

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сочи, москва