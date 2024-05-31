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В гидрометцентре рассказали, когда откроется купальный сезон в Москве
В гидрометцентре рассказали, когда откроется купальный сезон в Москве - 31.05.2024, ПРАЙМ
В гидрометцентре рассказали, когда откроется купальный сезон в Москве
На выходных озера и пруды в Москве нагреются до 21-22 градусов, в то время как у побережья Черного моря температура воды остается на уровне порядка 19 градусов. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T13:56+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. На выходных озера и пруды в Москве нагреются до 21-22 градусов, в то время как у побережья Черного моря температура воды остается на уровне порядка 19 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. "Очень быстро прогрелась не только подстилающая поверхность земли, но и водная поверхность. В выходные дни не в Москве-реке, но в озерах и прудах температура будет 21-22 градуса. Купальный сезон начинается в Москве, а не в Сочи. На черноморском побережье температура воды около 19 градусов", - сказал Вильфанд. Как добавил метеоролог, такая тенденция может быть связана с тем, что в Москве как дневная, так и ночная температуры были достаточно высокими для нагрева воды. Он также упомянул рекомендации врачей, согласно которым детям можно купаться в водоемах, нагретых до 22 градусов и выше.Ранее пресс-служба Роспотребнадзора рассказывала, где москвичи могут искупаться в 2024 году. Как отметили в ведомстве, в столице доступны водоемы в трез зонах: Тропарево, Большой Городской пруд и Черное озеро. Зоны отдыха Строгинская пойма, Пионерский пруд, Воробьевская набережная, Кировская пойма, а также пруд "Быково болото" закрыты на реконструкцию, добавили в Роспотребнадзоре.
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россия, сочи, москва
В гидрометцентре рассказали, когда откроется купальный сезон в Москве
Вильфанд: купальный сезон в Москве откроется раньше, чем в Сочи
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. На выходных озера и пруды в Москве нагреются до 21-22 градусов, в то время как у побережья Черного моря температура воды остается на уровне порядка 19 градусов. Об этом рассказал научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
"Очень быстро прогрелась не только подстилающая поверхность земли, но и водная поверхность. В выходные дни не в Москве-реке, но в озерах и прудах температура будет 21-22 градуса. Купальный сезон начинается в Москве, а не в Сочи. На черноморском побережье температура воды около 19 градусов", - сказал Вильфанд.
Как добавил метеоролог, такая тенденция может быть связана с тем, что в Москве как дневная, так и ночная температуры были достаточно высокими для нагрева воды. Он также упомянул рекомендации врачей, согласно которым детям можно купаться в водоемах, нагретых до 22 градусов и выше.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора рассказывала, где москвичи могут искупаться в 2024 году. Как отметили в ведомстве, в столице доступны водоемы в трез зонах: Тропарево, Большой Городской пруд и Черное озеро. Зоны отдыха Строгинская пойма, Пионерский пруд, Воробьевская набережная, Кировская пойма, а также пруд "Быково болото" закрыты на реконструкцию, добавили в Роспотребнадзоре.
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