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В Краснодаре закрылся бизнес фигуранта дела генерала Кузнецова

В Краснодаре закрылся бизнес фигуранта дела генерала Кузнецова - 31.05.2024, ПРАЙМ

В Краснодаре закрылся бизнес фигуранта дела генерала Кузнецова

В Краснодаре закрылись объекты бизнеса Левы Мартиросяна, который является предполагаемым взяткодателем по делу начальника главного управления кадров Минобороны... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T07:12+0300

2024-05-31T07:12+0300

2024-05-31T08:10+0300

россия

юрий кузнецов

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КРАСНОДАР, 31 мая - ПРАЙМ. В Краснодаре закрылись объекты бизнеса Левы Мартиросяна, который является предполагаемым взяткодателем по делу начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова, сообщает корреспондент РИА Новости.Сообщается, что среди объектов числятся один отель, продуктовый магазин и кафе под названием "Рай", которые расположены напротив Краснодарского высшего военного училища имени генерала армии Штеменко на улице Грибоедова.Как отметил владелец соседнего заведения общественного питания, Мартиросян открыл свой бизнес в этой году. По его словам, закрылся он более недели назад, так как было "некому руководить".Следственный комитет ранее заявил о возбуждении уголовного дела в отношении начальника главного управления кадров Минобороны России Юрия Кузнецова. По данным следствия, в 2021-2023 годах он получал взятки от представителей коммерческих структур в обмен на выполнение определенных действий в их пользу.Сумма взятки, которую вменили Кузнецову, превышает 30 миллионов рублейВ даче взятки в особо крупном размере обвиняется бизнесмен из Краснодара. По версии следствия, Кузнецов, будучи лично знаком с Мартиросяном по службе, решил получить взятку "за совершение действий, которым он может способствовать в силу своего должностного положения, значимости и авторитета занимаемой должности, а также за общее покровительство по службе в интересах взяткодателя".

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россия, юрий кузнецов