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"АвтоВАЗ" нарастил производство Lada - 31.05.2024, ПРАЙМ
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"АвтоВАЗ" нарастил производство Lada
"АвтоВАЗ" нарастил производство Lada - 31.05.2024, ПРАЙМ
"АвтоВАЗ" нарастил производство Lada
"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в январе-апреле текущего года на 66% в годовом выражении, до более 160 тысяч автомобилей, сообщил президент компании Максим | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T09:09+0300
2024-05-31T09:17+0300
россия
автоваз
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в январе-апреле текущего года на 66% в годовом выражении, до более 160 тысяч автомобилей, сообщил президент компании Максим Соколов."За 4 месяца мы уже произвели более 160 тысяч автомобилей, и это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал топ-менеджер, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации по теме автопрома."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
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россия, автоваз
РОССИЯ, АвтоВАЗ
09:09 31.05.2024 (обновлено: 09:17 31.05.2024)
 
"АвтоВАЗ" нарастил производство Lada

"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в январе-апреле на 66 процентов

© Пресс-служба ПАО | Перейти в медиабанкАвтоВАЗ представил универсалы Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross
АвтоВАЗ представил универсалы Lada Vesta SW и Lada Vesta SW Cross
© Пресс-служба ПАО
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в январе-апреле текущего года на 66% в годовом выражении, до более 160 тысяч автомобилей, сообщил президент компании Максим Соколов.
"За 4 месяца мы уже произвели более 160 тысяч автомобилей, и это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал топ-менеджер, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации по теме автопрома.
"АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).
 
РОССИЯАвтоВАЗ
 
 
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