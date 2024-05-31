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"АвтоВАЗ" нарастил производство Lada

"АвтоВАЗ" нарастил производство Lada - 31.05.2024, ПРАЙМ

"АвтоВАЗ" нарастил производство Lada

"АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в январе-апреле текущего года на 66% в годовом выражении, до более 160 тысяч автомобилей, сообщил президент компании Максим | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T09:09+0300

2024-05-31T09:09+0300

2024-05-31T09:17+0300

россия

автоваз

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. "АвтоВАЗ" увеличил производство Lada в январе-апреле текущего года на 66% в годовом выражении, до более 160 тысяч автомобилей, сообщил президент компании Максим Соколов."За 4 месяца мы уже произвели более 160 тысяч автомобилей, и это на 66% больше, чем за аналогичный период прошлого года", - сказал топ-менеджер, выступая на парламентских слушаниях в Совете Федерации по теме автопрома."АвтоВАЗ" владеет производственными площадками в Тольятти и Ижевске. В середине мая 2022 года французский Renault передал свою долю в "АвтоВАЗе" (67,69%) в госсобственность РФ. Сейчас марка состоит из четырех семейств моделей: Vesta, Largus, Granta и Niva. Продажи автомобилей Lada в 2023 году составили 352,6 тысячи единиц (рост почти вдвое).

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россия, автоваз