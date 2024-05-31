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Минздрав оценил рост цен на жизненно важные препараты в России

Минздрав оценил рост цен на жизненно важные препараты в России - 31.05.2024, ПРАЙМ

Минздрав оценил рост цен на жизненно важные препараты в России

Рост цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств в России значительно ниже уровня инфляции, заявил заместитель министра... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T12:02+0300

2024-05-31T12:02+0300

2024-05-31T12:02+0300

жизненно важные препараты

лекарства

россия

минздрав рф

инфляция в россии

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ЯРОСЛАВЛЬ, 31 мая – ПРАЙМ. Рост цен на препараты из перечня жизненно необходимых и важнейших лекарств в России значительно ниже уровня инфляции, заявил заместитель министра здравоохранения РФ Сергей Глаголев."Мы работаем над обеспечением стабильности ценовой ситуации на рынке... Мы индексировали порядка 2 тысяч цен на лекарственные препараты, процесс идет более менее стабильно по годам. Я хотел бы отметить, что благодаря своевременной ценовой индексации мы имеем рост цен на жизненно необходимые и важнейшие лекарственные средства значительно ниже, чем уровень инфляции, при этом сохраняя обеспеченность лекарственными препаратами", - сказал Глаголев на пленарном заседании конференции "ФармМедОбращение 2024".Ранее сообщалось, что инфляция в России на 27 мая составила 8,07% в годовом выражении против 8,03% на 20 мая, это следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".

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жизненно важные препараты, лекарства, россия, минздрав рф, инфляция в россии