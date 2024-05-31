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В СФ предложили налоговые льготы компаниям, поддерживающим семьи с детьми

В СФ предложили налоговые льготы компаниям, поддерживающим семьи с детьми - 31.05.2024, ПРАЙМ

В СФ предложили налоговые льготы компаниям, поддерживающим семьи с детьми

Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко рассказала о подготовленных предложениях по поддержке предприятий, реализующих корпоративные программы для поддержки... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T12:20+0300

2024-05-31T12:20+0300

2024-05-31T12:20+0300

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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко рассказала о подготовленных предложениях по поддержке предприятий, реализующих корпоративные программы для поддержки семей работников с детьми. "Уже подготовлены предложения по налоговым льготам для работодателей, которые реализуют корпоративные программы по поддержке семей с детьми у себя на предприятиях", - сказала Святенко в ходе заседания коллегии Минтруда РФ. Сенатор отметила, что в эту работу включилось большое количество крупных предприятий. По ее словам, компании сами продумывают меры поддержки для семей. "Мы поддерживаем всецело такие предприятия и корпоративные практики", - подчеркнула парламентарий.

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россия, совфед