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В СФ предложили налоговые льготы компаниям, поддерживающим семьи с детьми
В СФ предложили налоговые льготы компаниям, поддерживающим семьи с детьми - 31.05.2024, ПРАЙМ
В СФ предложили налоговые льготы компаниям, поддерживающим семьи с детьми
Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко рассказала о подготовленных предложениях по поддержке предприятий, реализующих корпоративные программы для поддержки... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T12:20+0300
2024-05-31T12:20+0300
2024-05-31T12:20+0300
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко рассказала о подготовленных предложениях по поддержке предприятий, реализующих корпоративные программы для поддержки семей работников с детьми. "Уже подготовлены предложения по налоговым льготам для работодателей, которые реализуют корпоративные программы по поддержке семей с детьми у себя на предприятиях", - сказала Святенко в ходе заседания коллегии Минтруда РФ. Сенатор отметила, что в эту работу включилось большое количество крупных предприятий. По ее словам, компании сами продумывают меры поддержки для семей. "Мы поддерживаем всецело такие предприятия и корпоративные практики", - подчеркнула парламентарий.
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россия, совфед
В СФ предложили налоговые льготы компаниям, поддерживающим семьи с детьми
В СФ предложили давать налоговые льготы компаниям, поддерживающим семьи с детьми
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Вице-спикер Совета Федерации Инна Святенко рассказала о подготовленных предложениях по поддержке предприятий, реализующих корпоративные программы для поддержки семей работников с детьми.
"Уже подготовлены предложения по налоговым льготам для работодателей, которые реализуют корпоративные программы по поддержке семей с детьми у себя на предприятиях", - сказала Святенко в ходе заседания коллегии Минтруда РФ.
Сенатор отметила, что в эту работу включилось большое количество крупных предприятий. По ее словам, компании сами продумывают меры поддержки для семей.
"Мы поддерживаем всецело такие предприятия и корпоративные практики", - подчеркнула парламентарий.