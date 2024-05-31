https://1prime.ru/20240531/markirovka-848708635.html

В России в сентябре начнется обязательная маркировка кормов для животных

В России в сентябре начнется обязательная маркировка кормов для животных - 31.05.2024, ПРАЙМ

В России в сентябре начнется обязательная маркировка кормов для животных

Обязательная маркировка кормов для животных и ветеринарных препаратов начнется в России с 1 сентября текущего года, следует из постановлений правительства,... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T14:02+0300

2024-05-31T14:02+0300

2024-05-31T14:02+0300

маркировка

маркировка товаров

корма для животных

ветпрепараты

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Обязательная маркировка кормов для животных и ветеринарных препаратов начнется в России с 1 сентября текущего года, следует из постановлений правительства, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Установить, что участники оборота упакованных в потребительскую упаковку кормов для животных в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением: подают в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации, заявление о регистрации в информационной системе мониторинга начиная с 1 сентября 2024 года", - говорится в одном из документов. Аналогичная информация содержится и во втором документе по ветеринарным препаратам.Таким образом, ввод маркировки кормов и лекарств для животных будет проходить в несколько этапов. С 1 сентября для участников оборота начинается обязательная регистрация в государственной системе маркировки "Честный знак".Начиная с 1 октября маркировка должна появиться на упаковках сухих кормов и лакомств. С этой же даты производители и импортеры этих продуктов должны отправлять информацию о вводе товара в оборот в систему. Маркировка влажных кормов для животных начнется с 1 марта 2025 года. Информация о выводе кормов из оборота должна передаваться в систему маркировки с 1 сентября 2025 года.При этом компании, производящие и импортирующие ветеринарные лекарственные препараты, должны начать маркировку продукции и передачу информации о вводе товара в оборот в систему с 1 октября 2024 года. Сведения о розничной продаже ветпрепаратов необходимо передавать с 1 марта 2025 года, а с 1 сентября 2025 года - сведения о лекарствах, поставляемых в ветеринарные лечебные учреждения и агрохолдинги.

https://1prime.ru/20240530/markirovka-848688737.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

маркировка, маркировка товаров, корма для животных, ветпрепараты