https://1prime.ru/20240531/markirovka-848711815.html
Маркировка безалкогольного пива начнется в России с 1 сентября
Маркировка безалкогольного пива начнется в России с 1 сентября - 31.05.2024, ПРАЙМ
Маркировка безалкогольного пива начнется в России с 1 сентября
Обязательная маркировка отдельных видов консервов, растительных масел и безалкогольного пива начинается в России с 1 сентября 2024 года, следует из... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T15:03+0300
2024-05-31T15:03+0300
2024-05-31T15:03+0300
маркировка
маркировка товаров
россия
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Обязательная маркировка отдельных видов консервов, растительных масел и безалкогольного пива начинается в России с 1 сентября 2024 года, следует из постановлений правительства, имеющихся в распоряжении РИА Новости."Установить, что участники оборота отдельных видов пищевых растительных масел и масложировой продукции в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением: подают в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации заявление о регистрации в информационной системе мониторинга начиная с 1 сентября 2024 года", - говорится в одном из документов.Аналогичная информация содержится в постановлении о маркировке консервированной продукции, а также в документе про безалкогольное пиво.Таким образом, ввод маркировки в этих категориях пройдет в несколько этапов. С 1 сентября 2024 года начинается обязательная регистрация участников оборота в системе маркировки "Честный знак". Компании, производящие и импортирующие безалкогольное пиво, начнут маркировать свою продукцию с 1 октября. Информация о розничных продажах, включая реализацию в розлив, должна предоставляться в систему с 1 апреля 2025 года. А данные о выводе безалкогольного пива из оборота по прочим причинам, например, списание для собственных нужд, необходимо предоставлять с 1 марта 2026 года.Производители и импортеры растительных масел и масложировой продукции в стеклянной и пластиковой упаковке начнут наносить маркировку с 1 октября 2024 года. По такой продукции в других типах упаковки – с 1 февраля 2025 года. Информация о выводе продукции из оборота должна передаваться в систему маркировки с 1 ноября 2025 года.При этом с 1 декабря 2024 года средства маркировки должны появиться на упаковках консервированной продукции из рыбы и морепродуктов. С этой же даты производители этих продуктов должны отправлять информацию о вводе товара в оборот в систему маркировки.Компании, производящие и импортирующие консервы из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, должны начать маркировку продукции с 1 марта 2025 года. Фермеры, производящие консервированную продукцию, включаются в систему маркировки с 1 марта 2026 года. Информация в выводе продукции из оборота должна предоставляться с 1 октября 2026 года.
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маркировка, маркировка товаров, россия
маркировка, маркировка товаров, РОССИЯ
Маркировка безалкогольного пива начнется в России с 1 сентября
Маркировка консервов, растительных масел и безалкогольного пива начнется в РФ с 1 сентября
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Обязательная маркировка отдельных видов консервов, растительных масел и безалкогольного пива начинается в России с 1 сентября 2024 года, следует из постановлений правительства, имеющихся в распоряжении РИА Новости.
"Установить, что участники оборота отдельных видов пищевых растительных масел и масложировой продукции в соответствии с правилами, утвержденными настоящим постановлением: подают в государственную информационную систему мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке средствами идентификации заявление о регистрации в информационной системе мониторинга начиная с 1 сентября 2024 года", - говорится в одном из документов.
Аналогичная информация содержится в постановлении о маркировке консервированной продукции, а также в документе про безалкогольное пиво.
Таким образом, ввод маркировки в этих категориях пройдет в несколько этапов. С 1 сентября 2024 года начинается обязательная регистрация участников оборота в системе маркировки "Честный знак". Компании, производящие и импортирующие безалкогольное пиво, начнут маркировать свою продукцию с 1 октября. Информация о розничных продажах, включая реализацию в розлив, должна предоставляться в систему с 1 апреля 2025 года. А данные о выводе безалкогольного пива из оборота по прочим причинам, например, списание для собственных нужд, необходимо предоставлять с 1 марта 2026 года.
В России в сентябре начнется обязательная маркировка кормов для животных
Производители и импортеры растительных масел и масложировой продукции в стеклянной и пластиковой упаковке начнут наносить маркировку с 1 октября 2024 года. По такой продукции в других типах упаковки – с 1 февраля 2025 года. Информация о выводе продукции из оборота должна передаваться в систему маркировки с 1 ноября 2025 года.
При этом с 1 декабря 2024 года средства маркировки должны появиться на упаковках консервированной продукции из рыбы и морепродуктов. С этой же даты производители этих продуктов должны отправлять информацию о вводе товара в оборот в систему маркировки.
Компании, производящие и импортирующие консервы из мяса, мясных субпродуктов, овощей и фруктов, грибов и ягод, должны начать маркировку продукции с 1 марта 2025 года. Фермеры, производящие консервированную продукцию, включаются в систему маркировки с 1 марта 2026 года. Информация в выводе продукции из оборота должна предоставляться с 1 октября 2026 года.