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"Тревожно". Маск прокомментировал вердикт в отношении Трампа

"Тревожно". Маск прокомментировал вердикт в отношении Трампа - 31.05.2024, ПРАЙМ

"Тревожно". Маск прокомментировал вердикт в отношении Трампа

Американский бизнесмен Илон Маск назвал "тревожной" информацию о признании бывшего главы Белого дома виновным и заявил, что принимать решение насчет того, кто... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T11:18+0300

2024-05-31T11:18+0300

2024-05-31T11:26+0300

сша

илон маск

дональд трамп

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск назвал "тревожной" информацию о признании бывшего главы Белого дома виновным и заявил, что принимать решение насчет того, кто должен одержать победу в президентских выборах в США, должны простые американцы.В этой связи предприниматель заявил, что обвинение против Трампа подорвало веру граждан Соединенных Штатов в правовую систему страны. "Действительно тревожно. Весь американский народ должен решать, кто станет президентом", - сообщил предприниматель в своем аккаунте в соцсети Х, реагируя на заявление губернатора Флориды Рона Десантиса о политизизированности судебного дела против Трампа. Ранее губернатор отмечал, что дело о фальсификации деловой документации против экс-президента США Дональда Трампа основано на политической повестке. По его словам, если бы ответчиком был не экс-президент, то подобное дело никогда не было бы возбуждено в Штатах. 30 марта 2023 года большое жюри Манхэттена предъявило обвинения Дональду Трампу за его предполагаемую роль в скандале, связанном с выплатой денег актрисе Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года. Это первый случай в истории, когда бывшему или действующему президенту США предъявлено уголовное обвинение.По версии следствия, Трамп, попросив своего юриста Майкла Коэна заплатить Дэниелс за молчание, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.

https://1prime.ru/20240531/tramp-848692080.html

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сша, илон маск, дональд трамп