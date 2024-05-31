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"Тревожно". Маск прокомментировал вердикт в отношении Трампа
"Тревожно". Маск прокомментировал вердикт в отношении Трампа - 31.05.2024, ПРАЙМ
"Тревожно". Маск прокомментировал вердикт в отношении Трампа
Американский бизнесмен Илон Маск назвал "тревожной" информацию о признании бывшего главы Белого дома виновным и заявил, что принимать решение насчет того, кто... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T11:18+0300
2024-05-31T11:18+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск назвал "тревожной" информацию о признании бывшего главы Белого дома виновным и заявил, что принимать решение насчет того, кто должен одержать победу в президентских выборах в США, должны простые американцы.В этой связи предприниматель заявил, что обвинение против Трампа подорвало веру граждан Соединенных Штатов в правовую систему страны. "Действительно тревожно. Весь американский народ должен решать, кто станет президентом", - сообщил предприниматель в своем аккаунте в соцсети Х, реагируя на заявление губернатора Флориды Рона Десантиса о политизизированности судебного дела против Трампа. Ранее губернатор отмечал, что дело о фальсификации деловой документации против экс-президента США Дональда Трампа основано на политической повестке. По его словам, если бы ответчиком был не экс-президент, то подобное дело никогда не было бы возбуждено в Штатах. 30 марта 2023 года большое жюри Манхэттена предъявило обвинения Дональду Трампу за его предполагаемую роль в скандале, связанном с выплатой денег актрисе Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года. Это первый случай в истории, когда бывшему или действующему президенту США предъявлено уголовное обвинение.По версии следствия, Трамп, попросив своего юриста Майкла Коэна заплатить Дэниелс за молчание, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.
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сша, илон маск, дональд трамп
США, Илон Маск, Дональд Трамп
"Тревожно". Маск прокомментировал вердикт в отношении Трампа
Маск: возможная политическая подоплека суда над Трампом вызывает тревогу
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Американский бизнесмен Илон Маск назвал "тревожной" информацию о признании бывшего главы Белого дома виновным и заявил, что принимать решение насчет того, кто должен одержать победу в президентских выборах в США, должны простые американцы.
В этой связи предприниматель заявил, что обвинение против Трампа подорвало веру граждан Соединенных Штатов в правовую систему страны.
"Действительно тревожно. Весь американский народ должен решать, кто станет президентом", - сообщил предприниматель в своем аккаунте в соцсети Х, реагируя на заявление губернатора Флориды Рона Десантиса о политизизированности судебного дела против Трампа.
Ранее губернатор отмечал, что дело о фальсификации деловой документации против экс-президента США Дональда Трампа основано на политической повестке. По его словам, если бы ответчиком был не экс-президент, то подобное дело никогда не было бы возбуждено в Штатах.
30 марта 2023 года большое жюри Манхэттена предъявило обвинения Дональду Трампу за его предполагаемую роль в скандале, связанном с выплатой денег актрисе Сторми Дэниелс перед президентскими выборами 2016 года. Это первый случай в истории, когда бывшему или действующему президенту США предъявлено уголовное обвинение.
По версии следствия, Трамп, попросив своего юриста Майкла Коэна заплатить Дэниелс за молчание, пытался повлиять на исход президентских выборов 2016 года.
Присяжные признали Трампа виновным в фальсификации документов