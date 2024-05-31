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Маск назвал "крутым" российского математика
Маск назвал "крутым" российского математика - 31.05.2024, ПРАЙМ
Маск назвал "крутым" российского математика
Американский миллиардер Илон Маск высоко оценил российского математика Григория Перельмана, доказавшего гипотезу Пуанкаре. Об этом бизнесмен написал в... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T15:05+0300
2024-05-31T15:05+0300
2024-05-31T15:05+0300
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илон маск
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск высоко оценил российского математика Григория Перельмана, доказавшего гипотезу Пуанкаре. Об этом бизнесмен написал в социальной сети Х."Крутой и непосредственный в бесконечной степени", — ответил Маск на публикации, где говорилось, что ученый в 2006 году отказался от Филдсовской премии за свои научные достижения.Григорий Яковлевич Перельман смог доказать гипотезу Пуанкаре, сформулированную французским математиком Анри Пуанкаре, которая оставалась неразрешенной на протяжении более 50 лет. На сегодншний день это единственная решённая математическая проблема из семи задач тысячелетия.
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сша, илон маск
Маск назвал "крутым" российского математика
Маск о Перельмане: крутой и непосредственный в бесконечной степени
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск высоко оценил российского математика Григория Перельмана, доказавшего гипотезу Пуанкаре. Об этом бизнесмен написал в социальной сети Х.
"Крутой и непосредственный в бесконечной степени", — ответил Маск на публикации, где говорилось, что ученый в 2006 году отказался от Филдсовской премии за свои научные достижения.
Григорий Яковлевич Перельман смог доказать гипотезу Пуанкаре, сформулированную французским математиком Анри Пуанкаре, которая оставалась неразрешенной на протяжении более 50 лет. На сегодншний день это единственная решённая математическая проблема из семи задач тысячелетия.
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