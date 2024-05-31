https://1prime.ru/20240531/mask-848711970.html

Маск назвал "крутым" российского математика

Маск назвал "крутым" российского математика - 31.05.2024, ПРАЙМ

Маск назвал "крутым" российского математика

Американский миллиардер Илон Маск высоко оценил российского математика Григория Перельмана, доказавшего гипотезу Пуанкаре. Об этом бизнесмен написал в... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T15:05+0300

2024-05-31T15:05+0300

2024-05-31T15:05+0300

сша

илон маск

https://cdnn.1prime.ru/img/82818/78/828187849_0:9:3933:2221_1920x0_80_0_0_c2c96fc347b8493bda185a893772f132.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Американский миллиардер Илон Маск высоко оценил российского математика Григория Перельмана, доказавшего гипотезу Пуанкаре. Об этом бизнесмен написал в социальной сети Х."Крутой и непосредственный в бесконечной степени", — ответил Маск на публикации, где говорилось, что ученый в 2006 году отказался от Филдсовской премии за свои научные достижения.Григорий Яковлевич Перельман смог доказать гипотезу Пуанкаре, сформулированную французским математиком Анри Пуанкаре, которая оставалась неразрешенной на протяжении более 50 лет. На сегодншний день это единственная решённая математическая проблема из семи задач тысячелетия.

https://1prime.ru/20240531/mask-848699005.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

сша, илон маск