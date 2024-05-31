https://1prime.ru/20240531/matvienko-848704463.html

Матвиенко назвала российских женщин опорой страны

Матвиенко назвала российских женщин опорой страны - 31.05.2024, ПРАЙМ

Матвиенко назвала российских женщин опорой страны

Женщины в России вносят вклад в развитие экономики, реализацию культурных социальных, благотворительных проектов, они - опора страны. Об этом заявила... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T12:24+0300

2024-05-31T12:24+0300

2024-05-31T12:24+0300

валентина матвиенко

россия

женщины

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Женщины в России вносят вклад в развитие экономики, реализацию культурных социальных, благотворительных проектов, они - опора страны. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.Политик обратилась к участникам III Женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов в современных условиях", который проходит в Кузбассе. Ее слова приводит пресс-служба Совета Федерации."Женщины – настоящая опора России, они вносят вклад и в развитие экономики, и в реализацию социальных, благотворительных, культурных проектов, добиваются успеха в самых разных сферах за счёт своего ума, таланта и ежедневного труда", - сказала Матвиенко.По ее словам, женщины-предприниматели добиваются всех результатов в условиях открытой конкуренции, при этом являются мамами и бабушками."Вы показываете пример того, что можно реализовать себя как в материнстве, в семье, так и в профессиональной сфере", - отметила спикер СФ.

https://1prime.ru/20240524/matvienko-848480640.html

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валентина матвиенко, россия, женщины