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Матвиенко назвала российских женщин опорой страны - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Матвиенко назвала российских женщин опорой страны
Матвиенко назвала российских женщин опорой страны - 31.05.2024, ПРАЙМ
Матвиенко назвала российских женщин опорой страны
Женщины в России вносят вклад в развитие экономики, реализацию культурных социальных, благотворительных проектов, они - опора страны. Об этом заявила... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T12:24+0300
2024-05-31T12:24+0300
валентина матвиенко
россия
женщины
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Женщины в России вносят вклад в развитие экономики, реализацию культурных социальных, благотворительных проектов, они - опора страны. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.Политик обратилась к участникам III Женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов в современных условиях", который проходит в Кузбассе. Ее слова приводит пресс-служба Совета Федерации."Женщины – настоящая опора России, они вносят вклад и в развитие экономики, и в реализацию социальных, благотворительных, культурных проектов, добиваются успеха в самых разных сферах за счёт своего ума, таланта и ежедневного труда", - сказала Матвиенко.По ее словам, женщины-предприниматели добиваются всех результатов в условиях открытой конкуренции, при этом являются мамами и бабушками."Вы показываете пример того, что можно реализовать себя как в материнстве, в семье, так и в профессиональной сфере", - отметила спикер СФ.
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валентина матвиенко, россия, женщины
Валентина Матвиенко, РОССИЯ, женщины
12:24 31.05.2024
 
Матвиенко назвала российских женщин опорой страны

Матвиенко: российские женщины являются опорой страны

© РИА Новости . Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкВизит председателя Совета Федерации РФ В. Матвиенко в Индию
Визит председателя Совета Федерации РФ В. Матвиенко в Индию - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Пресс-служба Совета Федерации РФ
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Женщины в России вносят вклад в развитие экономики, реализацию культурных социальных, благотворительных проектов, они - опора страны. Об этом заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
Политик обратилась к участникам III Женского форума "Роль женщин в развитии промышленных регионов в современных условиях", который проходит в Кузбассе. Ее слова приводит пресс-служба Совета Федерации.
"Женщины – настоящая опора России, они вносят вклад и в развитие экономики, и в реализацию социальных, благотворительных, культурных проектов, добиваются успеха в самых разных сферах за счёт своего ума, таланта и ежедневного труда", - сказала Матвиенко.
По ее словам, женщины-предприниматели добиваются всех результатов в условиях открытой конкуренции, при этом являются мамами и бабушками.
"Вы показываете пример того, что можно реализовать себя как в материнстве, в семье, так и в профессиональной сфере", - отметила спикер СФ.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - ПРАЙМ, 1920, 24.05.2024
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24 мая, 13:46
 
Валентина МатвиенкоРОССИЯженщины
 
 
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