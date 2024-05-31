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Они заплатят. Европа начинает сдаваться России - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Они заплатят. Европа начинает сдаваться России
Они заплатят. Европа начинает сдаваться России - 31.05.2024, ПРАЙМ
Они заплатят. Европа начинает сдаваться России
Страны Евросоюза увеличили закупки российских металлов до максимальных значений с мая 2023 года, пишет агентство РИА Новости. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T11:34+0300
2024-05-31T11:34+0300
экономика
россия
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Страны Евросоюза увеличили закупки российских металлов до максимальных значений с мая 2023 года, пишет агентство РИА Новости."В марте поставки железа и стали из России увеличились в 1,7 раза — до 328 миллионов евро", — говорится в материале агентства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБельгия стала лидером по импорту алюминия, увеличив его закупки в 3,5 раза до 130,5 миллиона евро. Итальянцы купили на 85 миллионов, а датчане, чехи, голландцы и венгры приобрели на сумму около 90 миллионов евро.Основными отраслями, потребляющими алюминий, являются строительство, машиностроение, авиастроение и упаковочная промышленность, а медь востребована в кабельно-проводниковой промышленности и электротехнике, сказано в материале.Несмотря на существующее эмбарго на импорт стали из России, оно не соблюдается, и российские компании, включая НЛМК, продолжают экспортировать стальные изделия в ЕС. Для обхода ограничений используются третьи страны.Эксперты отмечают, что российские металлы привлекательны для европейских компаний из-за низкой цены и доступности. Это создает возможности для перепродажи и заработка на разнице в курсе.
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россия, ес, металл
Экономика, РОССИЯ, ЕС, металл
11:34 31.05.2024
 
Они заплатят. Европа начинает сдаваться России

РИА Новости: Россия вернулась в число крупнейших поставщиков металлов в ЕС

© РИА Новости . Александр Коркка | Перейти в медиабанкЧереповецкий металлургический комбинат
Череповецкий металлургический комбинат - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Александр Коркка
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Страны Евросоюза увеличили закупки российских металлов до максимальных значений с мая 2023 года, пишет агентство РИА Новости.
"В марте поставки железа и стали из России увеличились в 1,7 раза — до 328 миллионов евро", — говорится в материале агентства.
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Бельгия стала лидером по импорту алюминия, увеличив его закупки в 3,5 раза до 130,5 миллиона евро. Итальянцы купили на 85 миллионов, а датчане, чехи, голландцы и венгры приобрели на сумму около 90 миллионов евро.
Основными отраслями, потребляющими алюминий, являются строительство, машиностроение, авиастроение и упаковочная промышленность, а медь востребована в кабельно-проводниковой промышленности и электротехнике, сказано в материале.
Несмотря на существующее эмбарго на импорт стали из России, оно не соблюдается, и российские компании, включая НЛМК, продолжают экспортировать стальные изделия в ЕС. Для обхода ограничений используются третьи страны.Эксперты отмечают, что российские металлы привлекательны для европейских компаний из-за низкой цены и доступности. Это создает возможности для перепродажи и заработка на разнице в курсе.
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