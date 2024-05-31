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Они заплатят. Европа начинает сдаваться России

Они заплатят. Европа начинает сдаваться России - 31.05.2024, ПРАЙМ

Они заплатят. Европа начинает сдаваться России

Страны Евросоюза увеличили закупки российских металлов до максимальных значений с мая 2023 года, пишет агентство РИА Новости. | 31.05.2024, ПРАЙМ

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2024-05-31T11:34+0300

2024-05-31T11:34+0300

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Страны Евросоюза увеличили закупки российских металлов до максимальных значений с мая 2023 года, пишет агентство РИА Новости."В марте поставки железа и стали из России увеличились в 1,7 раза — до 328 миллионов евро", — говорится в материале агентства.Читайте ПРАЙМ в нашем канале в TelegramБельгия стала лидером по импорту алюминия, увеличив его закупки в 3,5 раза до 130,5 миллиона евро. Итальянцы купили на 85 миллионов, а датчане, чехи, голландцы и венгры приобрели на сумму около 90 миллионов евро.Основными отраслями, потребляющими алюминий, являются строительство, машиностроение, авиастроение и упаковочная промышленность, а медь востребована в кабельно-проводниковой промышленности и электротехнике, сказано в материале.Несмотря на существующее эмбарго на импорт стали из России, оно не соблюдается, и российские компании, включая НЛМК, продолжают экспортировать стальные изделия в ЕС. Для обхода ограничений используются третьи страны.Эксперты отмечают, что российские металлы привлекательны для европейских компаний из-за низкой цены и доступности. Это создает возможности для перепродажи и заработка на разнице в курсе.

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россия, ес, металл