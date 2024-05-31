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Минфин предложил изменить подход к налогообложению прибыли КИК

Минфин предложил изменить подход к налогообложению прибыли КИК - 31.05.2024, ПРАЙМ

Минфин предложил изменить подход к налогообложению прибыли КИК

Минфин РФ предложил изменить подход к налогообложению доходов лиц с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК): сумма уплачиваемого ими... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T12:53+0300

2024-05-31T12:53+0300

2024-05-31T12:53+0300

экономика

россия

минфин

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Минфин РФ предложил изменить подход к налогообложению доходов лиц с фиксированной прибыли контролируемых иностранных компаний (КИК): сумма уплачиваемого ими налога теперь будет зависеть от количества контролируемых компаний. Соответствующие поправки включены в подготовленный министерством законопроект об изменениях налоговой системы России, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Сейчас лица, контролирующие КИК, могут платить НДФЛ, либо со всей прибыли по итогам финансовой отчетности, либо перейти на уплату налога с фиксированной прибыли. Суть данного режима заключается в том, что налогоплательщик платит налог с фиксированной суммы в 34 миллиона рублей в год вне зависимости от фактической суммы прибыли и от количества компаний под контролем одного лица. Предложенные Минфином поправки меняют этот подход. "За налоговые периоды начиная с налогового периода 2025 года фиксированная сумма прибыли устанавливается в следующих размерах: в случае, если налогоплательщик, перешедший на уплату налога с фиксированной прибыли, является контролирующим лицом одной контролируемой иностранной компании, - 27 990 000 рублей; в случае, если указанный налогоплательщик является контролирующим лицом двух контролируемых иностранных компаний, - 52 718 000 рублей", - говорится в документе. Для налогоплательщика, контролирующего три и более КИК, сумма фиксированной прибыли, согласно представленным поправкам, увеличивается на 22 727 300 рублей за каждую последующую контролируемую иностранную компанию, начиная с третьей. При этом налогоплательщик, выбравший такой способ, будет по-прежнему избавлен от необходимости предоставлять финансовую отчетность и аудиторское заключение по своим КИК. Однако для него сохраняется обязанность подавать ежегодное уведомление о контролируемых компаниях. По действующим нормам, налогоплательщики, которые выбрали уплату НДФЛ с фиксированной прибыли КИК, должны оставаться на нем не менее пяти лет. Однако если установленные законом суммы налога для него увеличатся, он сможет отказаться от этого режима досрочно и перейти на обычную уплату НДФЛ.

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россия, минфин