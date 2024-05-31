Нефть подвела: индекс Мосбиржи продолжил падать - 31.05.2024, ПРАЙМ
Нефть подвела: индекс Мосбиржи продолжил падать
Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,2%, а лидером выступает... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T08:39+0300
2024-05-31T08:39+0300
2024-05-31T08:49+0300
мнения аналитиков
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,2%, а лидером выступает рынок Японии. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения на торгах в четверг, сегодня утром продолжают коррекционную тенденцию, теряя до 0,2%. На рынке энергоносителей также продолжается негативная динамика, в результате чего сегодня утром ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2%, торгуясь в районе 81,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию предварительной статистики по инфляции в Еврозоне, а также данных по расходам на личное потребление в США.По итогам четверга индекс Мосбиржи потерял 1,1%, отступив в район 3 282 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание продаж может сохраниться. Несмотря на позитивную динамику на азиатских площадках, инвесторы сфокусируются на дальнейшем ухудшении ситуации в ценах на нефть, что окажет давление на российские акции. В результате, индекс Мосбиржи продолжит коррекционное снижение и протестирует ближайшую поддержку на уровне 3 270 пунктов. Уход под данную отметку будет говорить о росте рисков углубления коррекции и возможности отступления российского рынка в район 3 000 пунктов по индексу Мосбиржи. Отметим, что под конец торгов возможна активизация покупок в российских акциях на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в преддверии выходных.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.20 мск доллар евро и юань прибавляют до 0,6%, торгуясь в районе 90,4, 97,8 и 12,43 рубля соответственно. Давление на национальную валюту оказывает существенное ухудшение ситуации в ценах на нефть, прошедшее в рамках сессии четверга. Однако, на наш взгляд, в ходе сессии рубль может попытаться отыграть часть потерь, понесенных на старте торгов. В результате, основные мировые валюты могут отступить от утренних максимумов. При этом пара доллар/рубль попытается сохранить позиции выше отметки 90 рублей, что переведет данный уровень в разряд поддержек.
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,2%, а лидером выступает рынок Японии. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения на торгах в четверг, сегодня утром продолжают коррекционную тенденцию, теряя до 0,2%. На рынке энергоносителей также продолжается негативная динамика, в результате чего сегодня утром ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2%, торгуясь в районе 81,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию предварительной статистики по инфляции в Еврозоне, а также данных по расходам на личное потребление в США.
По итогам четверга индекс Мосбиржи потерял 1,1%, отступив в район 3 282 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание продаж может сохраниться. Несмотря на позитивную динамику на азиатских площадках, инвесторы сфокусируются на дальнейшем ухудшении ситуации в ценах на нефть, что окажет давление на российские акции. В результате, индекс Мосбиржи продолжит коррекционное снижение и протестирует ближайшую поддержку на уровне 3 270 пунктов. Уход под данную отметку будет говорить о росте рисков углубления коррекции и возможности отступления российского рынка в район 3 000 пунктов по индексу Мосбиржи. Отметим, что под конец торгов возможна активизация покупок в российских акциях на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в преддверии выходных.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.20 мск доллар евро и юань прибавляют до 0,6%, торгуясь в районе 90,4, 97,8 и 12,43 рубля соответственно. Давление на национальную валюту оказывает существенное ухудшение ситуации в ценах на нефть, прошедшее в рамках сессии четверга. Однако, на наш взгляд, в ходе сессии рубль может попытаться отыграть часть потерь, понесенных на старте торгов. В результате, основные мировые валюты могут отступить от утренних максимумов. При этом пара доллар/рубль попытается сохранить позиции выше отметки 90 рублей, что переведет данный уровень в разряд поддержек.
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