Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Нефть подвела: индекс Мосбиржи продолжил падать - 31.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240531/mosbirzha-848692879.html
Нефть подвела: индекс Мосбиржи продолжил падать
Нефть подвела: индекс Мосбиржи продолжил падать - 31.05.2024, ПРАЙМ
Нефть подвела: индекс Мосбиржи продолжил падать
Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,2%, а лидером выступает... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T08:39+0300
2024-05-31T08:49+0300
мнения аналитиков
?1717134547
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,2%, а лидером выступает рынок Японии. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения на торгах в четверг, сегодня утром продолжают коррекционную тенденцию, теряя до 0,2%. На рынке энергоносителей также продолжается негативная динамика, в результате чего сегодня утром ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2%, торгуясь в районе 81,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию предварительной статистики по инфляции в Еврозоне, а также данных по расходам на личное потребление в США.По итогам четверга индекс Мосбиржи потерял 1,1%, отступив в район 3 282 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание продаж может сохраниться. Несмотря на позитивную динамику на азиатских площадках, инвесторы сфокусируются на дальнейшем ухудшении ситуации в ценах на нефть, что окажет давление на российские акции. В результате, индекс Мосбиржи продолжит коррекционное снижение и протестирует ближайшую поддержку на уровне 3 270 пунктов. Уход под данную отметку будет говорить о росте рисков углубления коррекции и возможности отступления российского рынка в район 3 000 пунктов по индексу Мосбиржи. Отметим, что под конец торгов возможна активизация покупок в российских акциях на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в преддверии выходных.На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.20 мск доллар евро и юань прибавляют до 0,6%, торгуясь в районе 90,4, 97,8 и 12,43 рубля соответственно. Давление на национальную валюту оказывает существенное ухудшение ситуации в ценах на нефть, прошедшее в рамках сессии четверга. Однако, на наш взгляд, в ходе сессии рубль может попытаться отыграть часть потерь, понесенных на старте торгов. В результате, основные мировые валюты могут отступить от утренних максимумов. При этом пара доллар/рубль попытается сохранить позиции выше отметки 90 рублей, что переведет данный уровень в разряд поддержек.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
Богдан Зварич
https://cdnn.1prime.ru/img/83057/62/830576221_578:0:3245:2667_100x100_80_0_0_e7e8f852b93b8dab1cb54598b7142e7c.jpg
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
мнения аналитиков
Мнения аналитиков
08:39 31.05.2024 (обновлено: 08:49 31.05.2024)
 

Нефть подвела: индекс Мосбиржи продолжил падать

Читать Прайм в
Дзен Telegram
Богдан Зварич
Богдан Зварич
главный аналитик финансового супермаркета Банки.ру
Все материалы
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Настроения на мировых рынках на утро пятницы можно охарактеризовать как противоречивые. В Азии ведущие площадки растут в пределах 1,2%, а лидером выступает рынок Японии. Фьючерсы на основные американские индексы, после снижения на торгах в четверг, сегодня утром продолжают коррекционную тенденцию, теряя до 0,2%. На рынке энергоносителей также продолжается негативная динамика, в результате чего сегодня утром ближайший фьючерс на нефть марки Brent снижается на 0,2%, торгуясь в районе 81,7 доллара за баррель. Из макроэкономических событий, способных оказать влияние на настроения инвесторов, сегодня выделим публикацию предварительной статистики по инфляции в Еврозоне, а также данных по расходам на личное потребление в США.
По итогам четверга индекс Мосбиржи потерял 1,1%, отступив в район 3 282 пунктов. Сегодня на старте торгов преобладание продаж может сохраниться. Несмотря на позитивную динамику на азиатских площадках, инвесторы сфокусируются на дальнейшем ухудшении ситуации в ценах на нефть, что окажет давление на российские акции. В результате, индекс Мосбиржи продолжит коррекционное снижение и протестирует ближайшую поддержку на уровне 3 270 пунктов. Уход под данную отметку будет говорить о росте рисков углубления коррекции и возможности отступления российского рынка в район 3 000 пунктов по индексу Мосбиржи. Отметим, что под конец торгов возможна активизация покупок в российских акциях на фоне фиксации прибыли по спекулятивным коротким позициям в преддверии выходных.
На валютной секции Московской биржи сегодня утром рубль ослабевает по отношению к основным мировым валютам. Так, к 8.20 мск доллар евро и юань прибавляют до 0,6%, торгуясь в районе 90,4, 97,8 и 12,43 рубля соответственно. Давление на национальную валюту оказывает существенное ухудшение ситуации в ценах на нефть, прошедшее в рамках сессии четверга. Однако, на наш взгляд, в ходе сессии рубль может попытаться отыграть часть потерь, понесенных на старте торгов. В результате, основные мировые валюты могут отступить от утренних максимумов. При этом пара доллар/рубль попытается сохранить позиции выше отметки 90 рублей, что переведет данный уровень в разряд поддержек.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

Подробнее
 
Мнения аналитиков
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала