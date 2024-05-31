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Акционеры Мосбиржи утвердили дивиденды за 2023 год

Акционеры Мосбиржи утвердили дивиденды за 2023 год - 31.05.2024, ПРАЙМ

Акционеры Мосбиржи утвердили дивиденды за 2023 год

Акционеры Московской биржи утвердили дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рубля на акцию, говорится в сообщении биржи. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T16:41+0300

2024-05-31T16:41+0300

2024-05-31T16:41+0300

экономика

россия

мосбиржа

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Акционеры Московской биржи утвердили дивиденды за 2023 год в размере 17,35 рубля на акцию, говорится в сообщении биржи. "Распределить всю чистую прибыль ПАО Московская биржа, полученную по результатам 2023 года в размере 27 636 384 185,34 рубля, на выплату дивидендов. Распределить часть нераспределенной прибыли ПАО Московская биржа прошлых лет в размере 11 859 181 110,96 рубля на выплату дивидендов", - сказано в сообщении. "Выплатить по результатам 2023 года дивиденды по размещенным акциям ПАО Московская биржа на общую сумму 39 495 565 296,30 рубля. Определить следующий размер дивиденда по акциям ПАО Московская биржа: 17,35 рубля на одну обыкновенную именную акцию", - указывается там же. Датой, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, установлено 14 июня.

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россия, мосбиржа