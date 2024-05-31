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МВД сообщило о задержании мошенников, похитивших сельхозтехнику - 31.05.2024, ПРАЙМ
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МВД сообщило о задержании мошенников, похитивших сельхозтехнику
МВД сообщило о задержании мошенников, похитивших сельхозтехнику - 31.05.2024, ПРАЙМ
МВД сообщило о задержании мошенников, похитивших сельхозтехнику
На Северном Кавказе арестовали мошенников, которые похитили сельскохозяйственную технику АО "Сбербанк Лизинг". Об этом рассказали в МВД России и ФСБ. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T10:15+0300
2024-05-31T10:15+0300
россия
сельхозтехника
суд
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. На Северном Кавказе арестовали мошенников, которые похитили сельскохозяйственную технику АО "Сбербанк Лизинг". Об этом рассказали в МВД России и ФСБ.Отмечается, что, по полученным данным, с февраля по сентябрь 2023 года фигуранты представили в кредитное учреждение в Ставрополе договоры лизинга, заключенные с 10 индивидуальными предпринимателями и юрлицами на приобретение тракторов и самосвалов на сумму свыше 850 миллионов рублей. Однако впоследствии вышеупомянутая техника была продана другим контрагентам, а обязательства по заключенным ранее договорам не выполнены. Она также заявила, что были арестованы пять подозреваемых, среди которых было три предпринимателя. По ее словам, они оформляли договоры лизинга, получали технику и передавали её для продажи лидеру группы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе обысков в Ставропольском крае и Дагестане изъяты мобильные средства связи, ноутбуки, банковские карты, договорная документация, паспорта и государственные регистрационные знаки транспортных средств.
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россия, сельхозтехника, суд
РОССИЯ, сельхозтехника, суд
10:15 31.05.2024
 
МВД сообщило о задержании мошенников, похитивших сельхозтехнику

МВД: на Кавказе задержали мошенников, похитивших сельхозтехнику на 850 млн руб.

© РИА Новости . Алексей Филиппов | Перейти в медиабанкОбыск в квартире
Обыск в квартире - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Алексей Филиппов
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. На Северном Кавказе арестовали мошенников, которые похитили сельскохозяйственную технику АО "Сбербанк Лизинг". Об этом рассказали в МВД России и ФСБ.
Отмечается, что, по полученным данным, с февраля по сентябрь 2023 года фигуранты представили в кредитное учреждение в Ставрополе договоры лизинга, заключенные с 10 индивидуальными предпринимателями и юрлицами на приобретение тракторов и самосвалов на сумму свыше 850 миллионов рублей. Однако впоследствии вышеупомянутая техника была продана другим контрагентам, а обязательства по заключенным ранее договорам не выполнены.
Она также заявила, что были арестованы пять подозреваемых, среди которых было три предпринимателя. По ее словам, они оформляли договоры лизинга, получали технику и передавали её для продажи лидеру группы.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе обысков в Ставропольском крае и Дагестане изъяты мобильные средства связи, ноутбуки, банковские карты, договорная документация, паспорта и государственные регистрационные знаки транспортных средств.
 
РОССИЯсельхозтехникасуд
 
 
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