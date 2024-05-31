https://1prime.ru/20240531/moshenniki-848696578.html
МВД сообщило о задержании мошенников, похитивших сельхозтехнику
МВД сообщило о задержании мошенников, похитивших сельхозтехнику - 31.05.2024, ПРАЙМ
МВД сообщило о задержании мошенников, похитивших сельхозтехнику
На Северном Кавказе арестовали мошенников, которые похитили сельскохозяйственную технику АО "Сбербанк Лизинг". Об этом рассказали в МВД России и ФСБ. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T10:15+0300
2024-05-31T10:15+0300
2024-05-31T10:15+0300
россия
сельхозтехника
суд
https://cdnn.1prime.ru/img/76374/66/763746659_0:156:3005:1846_1920x0_80_0_0_e127eef97b248537a4524c1786027845.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. На Северном Кавказе арестовали мошенников, которые похитили сельскохозяйственную технику АО "Сбербанк Лизинг". Об этом рассказали в МВД России и ФСБ.Отмечается, что, по полученным данным, с февраля по сентябрь 2023 года фигуранты представили в кредитное учреждение в Ставрополе договоры лизинга, заключенные с 10 индивидуальными предпринимателями и юрлицами на приобретение тракторов и самосвалов на сумму свыше 850 миллионов рублей. Однако впоследствии вышеупомянутая техника была продана другим контрагентам, а обязательства по заключенным ранее договорам не выполнены. Она также заявила, что были арестованы пять подозреваемых, среди которых было три предпринимателя. По ее словам, они оформляли договоры лизинга, получали технику и передавали её для продажи лидеру группы. Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе обысков в Ставропольском крае и Дагестане изъяты мобильные средства связи, ноутбуки, банковские карты, договорная документация, паспорта и государственные регистрационные знаки транспортных средств.
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/76374/66/763746659_168:0:2835:2000_1920x0_80_0_0_221f684f90fad078c742fd2a8db2088d.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сельхозтехника, суд
РОССИЯ, сельхозтехника, суд
МВД сообщило о задержании мошенников, похитивших сельхозтехнику
МВД: на Кавказе задержали мошенников, похитивших сельхозтехнику на 850 млн руб.
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. На Северном Кавказе арестовали мошенников, которые похитили сельскохозяйственную технику АО "Сбербанк Лизинг". Об этом рассказали в МВД России и ФСБ.
Отмечается, что, по полученным данным, с февраля по сентябрь 2023 года фигуранты представили в кредитное учреждение в Ставрополе договоры лизинга, заключенные с 10 индивидуальными предпринимателями и юрлицами на приобретение тракторов и самосвалов на сумму свыше 850 миллионов рублей. Однако впоследствии вышеупомянутая техника была продана другим контрагентам, а обязательства по заключенным ранее договорам не выполнены.
Она также заявила, что были арестованы пять подозреваемых, среди которых было три предпринимателя. По ее словам, они оформляли договоры лизинга, получали технику и передавали её для продажи лидеру группы.
Возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В ходе обысков в Ставропольском крае и Дагестане изъяты мобильные средства связи, ноутбуки, банковские карты, договорная документация, паспорта и государственные регистрационные знаки транспортных средств.