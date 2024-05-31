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Мошенники научились обманывать россиян через "Википедию"
Мошенники научились обманывать россиян через "Википедию" - 31.05.2024, ПРАЙМ
Мошенники научились обманывать россиян через "Википедию"
Мошенники для обмана премиальных клиентов российских банков стали прикидываться "администраторами "Википедии" и предлагать им отредактировать свою биографию с... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T14:10+0300
2024-05-31T14:10+0300
2024-05-31T14:18+0300
мошенничество
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мошенники
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Мошенники для обмана премиальных клиентов российских банков стали прикидываться "администраторами "Википедии" и предлагать им отредактировать свою биографию с помощью специального приложения, сообщила РИА Новости коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова."При атаках на премиальных клиентов банков наблюдается смещение вектора от чистой социальной инженерии в техническую зону атаки", - рассказала эксперт.По ее словам, злоумышленники звонят на мобильные телефоны, представляются администраторами "Википедии" и рассказывают о том, что теперь можно отредактировать на данном ресурсе свою уже существующую биографию или уверяют, что данные "вот-вот появятся".Аферисты сообщают, что для правки текста нужно скачать на свой мобильный телефон "специальное приложение-редактор", предупредила эксперт."Это приложение может дать доступ к управлению смартфоном жертвы или же просто позволит закачать банковский троян, который будет перехватывать коды из смс и push-сообщений, что также позволит в итоге вывести деньги с банковского счета жертвы", - рассказала Верестникова."Так как атаки таргетированы, они не имеют массового характера, но для премиальных клиентов банков несут серьезную угрозу", - заключила она.
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ПРАЙМ
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россия, мошенники
Мошенничество, РОССИЯ, МОШЕННИКИ
Мошенники научились обманывать россиян через "Википедию"
Эксперт Верестникова: мошенники обманывают клиентов банков под видом "Википедии"
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Мошенники для обмана премиальных клиентов российских банков стали прикидываться "администраторами "Википедии" и предлагать им отредактировать свою биографию с помощью специального приложения, сообщила РИА Новости коммерческий директор SafeTech Дарья Верестникова.
"При атаках на премиальных клиентов банков наблюдается смещение вектора от чистой социальной инженерии в техническую зону атаки", - рассказала эксперт.
По ее словам, злоумышленники звонят на мобильные телефоны, представляются администраторами "Википедии" и рассказывают о том, что теперь можно отредактировать на данном ресурсе свою уже существующую биографию или уверяют, что данные "вот-вот появятся".
Аферисты сообщают, что для правки текста нужно скачать на свой мобильный телефон "специальное приложение-редактор", предупредила эксперт.
"Это приложение может дать доступ к управлению смартфоном жертвы или же просто позволит закачать банковский троян, который будет перехватывать коды из смс и push-сообщений, что также позволит в итоге вывести деньги с банковского счета жертвы", - рассказала Верестникова.
"Так как атаки таргетированы, они не имеют массового характера, но для премиальных клиентов банков несут серьезную угрозу", - заключила она.