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В РФ хотят предусмотреть МРОТ не ниже роста индекса потребительских цен - 31.05.2024, ПРАЙМ
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В РФ хотят предусмотреть МРОТ не ниже роста индекса потребительских цен
В РФ хотят предусмотреть МРОТ не ниже роста индекса потребительских цен - 31.05.2024, ПРАЙМ
В РФ хотят предусмотреть МРОТ не ниже роста индекса потребительских цен
Методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) должна предусматривать повышение МРОТ не ниже роста индекса потребительских цен, заявил председатель... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T13:52+0300
2024-05-31T13:52+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) должна предусматривать повышение МРОТ не ниже роста индекса потребительских цен, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков."Для защиты покупательной способности минимального размера оплаты труда методика должна предусматривать повышение МРОТ не ниже роста индекса потребительских цен. И, конечно, предложение о том, что с 1 января 2025 года МРОТ с медианной зарплатой должен соотноситься в размере 48%, это хорошо. Это как раз то, что мы в свое время предлагали при обсуждении этой методики. Но вот сейчас пришлось сюда действительно возвращаться. Это хороший шаг, тем не менее, дискуссию по методике вообще, по совершенствованию методики надо не просто продолжить, ...но и совершенствовать эту методику", - отметил Шмаков в ходе расширенного заседания коллегии Минтруда России.Он также подчеркнул необходимость добиться равной оплаты за труд работников бюджетной сферы, несмотря на экономические различия между регионами."Вторая мера, которая должна войти в нацпроект "Кадры", - это разработка новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы с участием соответствующих отраслевых профсоюзов. Насущная с точки зрения справедливости задача - это добиться равной оплаты за труд равной ценности, равной квалификации, несмотря на экономические различия между регионами", - добавил Шмаков.При этом, по его словам, минимальные оклады работников с самым низким уровнем квалификации должны быть установлены не ниже МРОТ."Необходимо увязать рост заработной платы работников бюджетной сферы со средней заработной платой по региону из расчета на одну штатную единицу", - добавил глава ФНПР.
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мрот, индекс потребительских цен
МРОТ, индекс потребительских цен
13:52 31.05.2024
 
В РФ хотят предусмотреть МРОТ не ниже роста индекса потребительских цен

Шмаков: необходимо предусмотреть повышение МРОТ не ниже роста индекса потребительских цен

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Методика расчета минимального размера оплаты труда (МРОТ) должна предусматривать повышение МРОТ не ниже роста индекса потребительских цен, заявил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаил Шмаков.
"Для защиты покупательной способности минимального размера оплаты труда методика должна предусматривать повышение МРОТ не ниже роста индекса потребительских цен. И, конечно, предложение о том, что с 1 января 2025 года МРОТ с медианной зарплатой должен соотноситься в размере 48%, это хорошо. Это как раз то, что мы в свое время предлагали при обсуждении этой методики. Но вот сейчас пришлось сюда действительно возвращаться. Это хороший шаг, тем не менее, дискуссию по методике вообще, по совершенствованию методики надо не просто продолжить, ...но и совершенствовать эту методику", - отметил Шмаков в ходе расширенного заседания коллегии Минтруда России.
Он также подчеркнул необходимость добиться равной оплаты за труд работников бюджетной сферы, несмотря на экономические различия между регионами.
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8 мая, 12:57
"Вторая мера, которая должна войти в нацпроект "Кадры", - это разработка новой системы оплаты труда работников бюджетной сферы с участием соответствующих отраслевых профсоюзов. Насущная с точки зрения справедливости задача - это добиться равной оплаты за труд равной ценности, равной квалификации, несмотря на экономические различия между регионами", - добавил Шмаков.
При этом, по его словам, минимальные оклады работников с самым низким уровнем квалификации должны быть установлены не ниже МРОТ.
"Необходимо увязать рост заработной платы работников бюджетной сферы со средней заработной платой по региону из расчета на одну штатную единицу", - добавил глава ФНПР.
 
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