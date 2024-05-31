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В Чехии призвали НАТО держать свои двери открытыми для Украины - 31.05.2024, ПРАЙМ
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В Чехии призвали НАТО держать свои двери открытыми для Украины
В Чехии призвали НАТО держать свои двери открытыми для Украины - 31.05.2024, ПРАЙМ
В Чехии призвали НАТО держать свои двери открытыми для Украины
НАТО должна держать двери открытыми для новых членов, прежде всего для Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, его цитирует издание | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T12:51+0300
2024-05-31T12:51+0300
политика
нато
украина
чехия
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ПРАГА, 31 мая - ПРАЙМ. НАТО должна держать двери открытыми для новых членов, прежде всего для Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, его цитирует издание ЧТК."Необходимо обеспечить, чтобы двери Североатлантического альянса оставались открытыми для новых членов, включая Украину, и прежде всего для нее", — отметил дипломат.На саммите НАТО в Брюсселе в июне 2021 года лидеры стран подтвердили решение о предоставлении Украине Плана действий по членству и подчеркнули право Украины определять свое будущее и внешнюю политику.Украина является одним из пяти расширенных партнеров НАТО вместе с Австралией, Грузией, Иорданией и Швецией. В сентябре 2022 года глава Украины Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО.
https://1prime.ru/20240531/ukraina-848694112.html
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нато, украина, чехия
Политика, НАТО, УКРАИНА, ЧЕХИЯ
12:51 31.05.2024
 
В Чехии призвали НАТО держать свои двери открытыми для Украины

МИД Чехии: НАТО должна держать свои двери открытыми, прежде всего, для Украины

© Фото : NATOШтаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе, Бельгия - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© Фото : NATO
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ПРАГА, 31 мая - ПРАЙМ. НАТО должна держать двери открытыми для новых членов, прежде всего для Украины. Об этом сообщил министр иностранных дел Чехии Ян Липавский, его цитирует издание ЧТК.
"Необходимо обеспечить, чтобы двери Североатлантического альянса оставались открытыми для новых членов, включая Украину, и прежде всего для нее", — отметил дипломат.
На саммите НАТО в Брюсселе в июне 2021 года лидеры стран подтвердили решение о предоставлении Украине Плана действий по членству и подчеркнули право Украины определять свое будущее и внешнюю политику.
Украина является одним из пяти расширенных партнеров НАТО вместе с Австралией, Грузией, Иорданией и Швецией. В сентябре 2022 года глава Украины Владимир Зеленский подписал заявку на ускоренное вступление Украины в НАТО.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
Украина проиграла. НАТО выкинула на стол последний козырь
09:11
 
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