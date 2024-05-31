https://1prime.ru/20240531/nato-848715820.html

НАТО разработает "мостик" в альянс для Украины, заявил Блинкен

НАТО разработает "мостик" в альянс для Украины, заявил Блинкен - 31.05.2024, ПРАЙМ

НАТО разработает "мостик" в альянс для Украины, заявил Блинкен

Страны-члены НАТО будут работать над созданием "мостика" в альянс для Украины на предстоящем саммите в Вашингтоне, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T16:21+0300

2024-05-31T16:21+0300

2024-05-31T16:51+0300

политика

нато

украина

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Страны-члены НАТО будут работать над созданием "мостика" в альянс для Украины на предстоящем саммите в Вашингтоне, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."На саммите мы предпримем конкретные шаги, чтобы Украина стала ближе к НАТО. Убедимся, что есть мостик к членству. Крепкий и хорошо освещенный", — заявил он.Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заметил, что в альянсе звучат инициативы направить в Киев высокопоставленного представителя. По мнению дипломата, НАТО делает слишком много шагов для вовлечения в конфликт.Ранее сообщалось, что на грядущем саммите планируется укрепление интеграции Украины в НАТО и расширение роли альянса в поддержке Украины в вооруженном конфликте.

https://1prime.ru/20240531/siyyarto-848715408.html

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нато, украина