https://1prime.ru/20240531/nato-848715820.html
НАТО разработает "мостик" в альянс для Украины, заявил Блинкен
НАТО разработает "мостик" в альянс для Украины, заявил Блинкен - 31.05.2024, ПРАЙМ
НАТО разработает "мостик" в альянс для Украины, заявил Блинкен
Страны-члены НАТО будут работать над созданием "мостика" в альянс для Украины на предстоящем саммите в Вашингтоне, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T16:21+0300
2024-05-31T16:21+0300
2024-05-31T16:51+0300
политика
нато
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/83370/56/833705698_0:183:2993:1866_1920x0_80_0_0_efd63ebd905b32d82afa49072dd6b3a6.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Страны-члены НАТО будут работать над созданием "мостика" в альянс для Украины на предстоящем саммите в Вашингтоне, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."На саммите мы предпримем конкретные шаги, чтобы Украина стала ближе к НАТО. Убедимся, что есть мостик к членству. Крепкий и хорошо освещенный", — заявил он.Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заметил, что в альянсе звучат инициативы направить в Киев высокопоставленного представителя. По мнению дипломата, НАТО делает слишком много шагов для вовлечения в конфликт.Ранее сообщалось, что на грядущем саммите планируется укрепление интеграции Украины в НАТО и расширение роли альянса в поддержке Украины в вооруженном конфликте.
https://1prime.ru/20240531/siyyarto-848715408.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83370/56/833705698_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_5e69c8b12e0287685035236f51d7fb94.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нато, украина
НАТО разработает "мостик" в альянс для Украины, заявил Блинкен
Блинкен: на саммите НАТО участники проработают "мостик" в альянс для Украины
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Страны-члены НАТО будут работать над созданием "мостика" в альянс для Украины на предстоящем саммите в Вашингтоне, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"На саммите мы предпримем конкретные шаги, чтобы Украина стала ближе к НАТО. Убедимся, что есть мостик к членству. Крепкий и хорошо освещенный", — заявил он.
Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заметил, что в альянсе звучат инициативы направить в Киев высокопоставленного представителя. По мнению дипломата, НАТО делает слишком много шагов для вовлечения в конфликт.
Ранее сообщалось, что на грядущем саммите планируется укрепление интеграции Украины в НАТО и расширение роли альянса в поддержке Украины в вооруженном конфликте.
НАТО нарушает собственные правила ради Украины, заявил Сийярто