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НАТО разработает "мостик" в альянс для Украины, заявил Блинкен - 31.05.2024, ПРАЙМ
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НАТО разработает "мостик" в альянс для Украины, заявил Блинкен
НАТО разработает "мостик" в альянс для Украины, заявил Блинкен - 31.05.2024, ПРАЙМ
НАТО разработает "мостик" в альянс для Украины, заявил Блинкен
Страны-члены НАТО будут работать над созданием "мостика" в альянс для Украины на предстоящем саммите в Вашингтоне, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен. | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T16:21+0300
2024-05-31T16:51+0300
политика
нато
украина
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Страны-члены НАТО будут работать над созданием "мостика" в альянс для Украины на предстоящем саммите в Вашингтоне, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен."На саммите мы предпримем конкретные шаги, чтобы Украина стала ближе к НАТО. Убедимся, что есть мостик к членству. Крепкий и хорошо освещенный", — заявил он.Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заметил, что в альянсе звучат инициативы направить в Киев высокопоставленного представителя. По мнению дипломата, НАТО делает слишком много шагов для вовлечения в конфликт.Ранее сообщалось, что на грядущем саммите планируется укрепление интеграции Украины в НАТО и расширение роли альянса в поддержке Украины в вооруженном конфликте.
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нато, украина
Политика, НАТО, УКРАИНА
16:21 31.05.2024 (обновлено: 16:51 31.05.2024)
 
НАТО разработает "мостик" в альянс для Украины, заявил Блинкен

Блинкен: на саммите НАТО участники проработают "мостик" в альянс для Украины

© Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкВизит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
Визит главы МИД РФ С. Лаврова в Исландию
© Пресс-служба МИД РФ
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Страны-члены НАТО будут работать над созданием "мостика" в альянс для Украины на предстоящем саммите в Вашингтоне, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
"На саммите мы предпримем конкретные шаги, чтобы Украина стала ближе к НАТО. Убедимся, что есть мостик к членству. Крепкий и хорошо освещенный", — заявил он.
Кроме того, министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заметил, что в альянсе звучат инициативы направить в Киев высокопоставленного представителя. По мнению дипломата, НАТО делает слишком много шагов для вовлечения в конфликт.
Ранее сообщалось, что на грядущем саммите планируется укрепление интеграции Украины в НАТО и расширение роли альянса в поддержке Украины в вооруженном конфликте.
Глава МИД Венгрии П. Сийярто - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
НАТО нарушает собственные правила ради Украины, заявил Сийярто
16:08
 
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