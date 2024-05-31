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Путин поручил сбалансировать учебную нагрузку педагогов в сфере культуры
Путин поручил сбалансировать учебную нагрузку педагогов в сфере культуры - 31.05.2024, ПРАЙМ
Путин поручил сбалансировать учебную нагрузку педагогов в сфере культуры
Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить сбалансированную учебную нагрузку педагогов в сфере культуры до внедрения новых систем оплаты... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T18:32+0300
2024-05-31T18:32+0300
2024-05-31T18:32+0300
экономика
россия
владимир путин
образование
культура
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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить сбалансированную учебную нагрузку педагогов в сфере культуры до внедрения новых систем оплаты труда. Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области опубликован на сайте Кремля. "Правительству Российской Федерации: <...> с учетом ранее данных поручений по разработке и внедрению новых систем оплаты труда работников бюджетного сектора экономики и соблюдению установленных указами президента Российской Федерации целевых показателей уровня заработной платы таких работников обеспечить в период до внедрения новых систем оплаты труда сбалансированную учебную нагрузку педагогических работников образовательных организаций в сфере культуры, в том числе совмещающих педагогическую деятельность с культурной и творческой деятельностью", — говорится в тексте поручения. Доклад необходимо предоставить до 30 ноября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.
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россия, владимир путин, образование, культура
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, образование, культура
Путин поручил сбалансировать учебную нагрузку педагогов в сфере культуры
Путин поручил сбалансировать учебную нагрузку педагогов в сфере культуры
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин поручил кабмину РФ обеспечить сбалансированную учебную нагрузку педагогов в сфере культуры до внедрения новых систем оплаты труда.
Соответствующий перечень поручений по итогам встречи с работниками культуры в Тверской области опубликован на сайте Кремля.
"Правительству Российской Федерации: <...> с учетом ранее данных поручений по разработке и внедрению новых систем оплаты труда работников бюджетного сектора экономики и соблюдению установленных указами президента Российской Федерации целевых показателей уровня заработной платы таких работников обеспечить в период до внедрения новых систем оплаты труда сбалансированную учебную нагрузку педагогических работников образовательных организаций в сфере культуры, в том числе совмещающих педагогическую деятельность с культурной и творческой деятельностью", — говорится в тексте поручения.
Доклад необходимо предоставить до 30 ноября 2024 года. Ответственным назначен премьер-министр России Михаил Мишустин.