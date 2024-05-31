https://1prime.ru/20240531/oruzhi-848715681.html
Названы системы вооружения, которыми США позволили Киеву бить по России
Названы системы вооружения, которыми США позволили Киеву бить по России - 31.05.2024, ПРАЙМ
Названы системы вооружения, которыми США позволили Киеву бить по России
Соединенные Штаты дадут разрешение Украине применять для атак по российской территории, прилегающей к Харьковской области, реактивные системы залпового огня... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T16:18+0300
2024-05-31T16:18+0300
2024-05-31T16:53+0300
украина
всу
россия
вооружения
сша
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/39/842943971_0:0:4092:2302_1920x0_80_0_0_6056ae1ba92c121060e3135dc56f3101.jpg
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты дадут разрешение Украине применять для атак по российской территории, прилегающей к Харьковской области, реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерийские средства, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Представитель Госдепартамента США ранее заявил РИА Новости, что президент Джо Байден позволил Киеву использовать поставленное американцами вооружение для контрбатарейной борьбы против целей на российской территории, угрожающих району Харькова. При этом Байден оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и других средств, предназначенных для дальнего огневого поражения. "Оружие, которые США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы", - говорится в статье.Киевский режим на фоне неудач на поле боя начал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.
https://1prime.ru/20240531/udary-848697813.html
украина
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84294/39/842943971_550:0:3619:2302_1920x0_80_0_0_730e39eaf8a363222386d504dc1c80cd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, всу, россия, сша
УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ, Вооружения, США
Названы системы вооружения, которыми США позволили Киеву бить по России
WSJ: США разрешат Киеву использовать для ударов по России HIMARS, GMLRS и артиллерию
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты дадут разрешение Украине применять для атак по российской территории, прилегающей к Харьковской области, реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерийские средства, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Представитель Госдепартамента США ранее заявил РИА Новости, что президент Джо Байден позволил Киеву использовать поставленное американцами вооружение для контрбатарейной борьбы против целей на российской территории, угрожающих району Харькова. При этом Байден оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и других средств, предназначенных для дальнего огневого поражения.
"Оружие, которые США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы", - говорится в статье.
Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России
Киевский режим на фоне неудач на поле боя начал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.
Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.