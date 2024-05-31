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Названы системы вооружения, которыми США позволили Киеву бить по России - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Названы системы вооружения, которыми США позволили Киеву бить по России
Названы системы вооружения, которыми США позволили Киеву бить по России - 31.05.2024, ПРАЙМ
Названы системы вооружения, которыми США позволили Киеву бить по России
Соединенные Штаты дадут разрешение Украине применять для атак по российской территории, прилегающей к Харьковской области, реактивные системы залпового огня... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T16:18+0300
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украина
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россия
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты дадут разрешение Украине применять для атак по российской территории, прилегающей к Харьковской области, реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерийские средства, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников. Представитель Госдепартамента США ранее заявил РИА Новости, что президент Джо Байден позволил Киеву использовать поставленное американцами вооружение для контрбатарейной борьбы против целей на российской территории, угрожающих району Харькова. При этом Байден оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и других средств, предназначенных для дальнего огневого поражения. "Оружие, которые США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы", - говорится в статье.Киевский режим на фоне неудач на поле боя начал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.
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украина, всу, россия, сша
УКРАИНА, ВСУ, РОССИЯ, Вооружения, США
16:18 31.05.2024 (обновлено: 16:53 31.05.2024)
 
Названы системы вооружения, которыми США позволили Киеву бить по России

WSJ: США разрешат Киеву использовать для ударов по России HIMARS, GMLRS и артиллерию

© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Cpl. AaronJames B.VinculadoРакетный пуск с установки HIMARS
Ракетный пуск с установки HIMARS - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© Фото : Public Domain/U.S. Marine Corps/Cpl. AaronJames B.Vinculado
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Соединенные Штаты дадут разрешение Украине применять для атак по российской территории, прилегающей к Харьковской области, реактивные системы залпового огня HIMARS, ракетные системы GMLRS и артиллерийские средства, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.
Представитель Госдепартамента США ранее заявил РИА Новости, что президент Джо Байден позволил Киеву использовать поставленное американцами вооружение для контрбатарейной борьбы против целей на российской территории, угрожающих району Харькова. При этом Байден оставил в силе запрет на применение оперативно-тактических ракет ATACMS и других средств, предназначенных для дальнего огневого поражения.
"Оружие, которые США разрешат использовать украинцам в Харьковском регионе, включает в себя ракетные системы GMLRS, РСЗО HIMARS и артиллерийские системы", - говорится в статье.
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
Столтенберг сделал новое заявление об ударах ВСУ по России
10:43
Киевский режим на фоне неудач на поле боя начал просить у Запада разрешения использовать поставляемое ВСУ оружие для ударов вглубь России. Позднее к призывам Украины присоединились официальные лица из Великобритании, Франции и США.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя сообщения о возможных ударах, отмечал, что глава государства Владимир Путин и военные знают, какой ответ может дать Россия.
Путин, в свою очередь, заявлял, что представители НАТО, говоря о планах разрешить ВСУ бить по России их оружием, должны понимать, “с чем они играют”.
 
ВооруженияУКРАИНАВСУРОССИЯСША
 
 
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