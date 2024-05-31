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Пекин не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине, заявило МО Китая

Пекин не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине, заявило МО Китая - 31.05.2024, ПРАЙМ

Пекин не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине, заявило МО Китая

Пекин строго соблюдает свои обязательства и не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине. Об этом сообщил глава Минобороны Китая Дун Цзюнь, его слова... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T14:05+0300

2024-05-31T14:05+0300

2024-05-31T14:05+0300

вооружения

китай

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оружие

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ПЕКИН, 31 мая - ПРАЙМ. Пекин строго соблюдает свои обязательства и не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине. Об этом сообщил глава Минобороны Китая Дун Цзюнь, его слова приводит официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь."Китай соблюдает свои обязательства и не предоставляет оружие обеим сторонам украинского конфликта, осуществляет строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами",— отметил глава ведомства.Отмечается, что министр подтвердил эти данные по итогам встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Сингапуре.Министр обороны Китая отметил, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции в украинском кризисе.

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китай, украина, оружие