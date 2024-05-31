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Пекин не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине, заявило МО Китая
Пекин не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине, заявило МО Китая - 31.05.2024, ПРАЙМ
Пекин не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине, заявило МО Китая
Пекин строго соблюдает свои обязательства и не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине. Об этом сообщил глава Минобороны Китая Дун Цзюнь, его слова... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T14:05+0300
2024-05-31T14:05+0300
2024-05-31T14:05+0300
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ПЕКИН, 31 мая - ПРАЙМ. Пекин строго соблюдает свои обязательства и не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине. Об этом сообщил глава Минобороны Китая Дун Цзюнь, его слова приводит официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь."Китай соблюдает свои обязательства и не предоставляет оружие обеим сторонам украинского конфликта, осуществляет строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами",— отметил глава ведомства.Отмечается, что министр подтвердил эти данные по итогам встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Сингапуре.Министр обороны Китая отметил, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции в украинском кризисе.
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китай, украина, оружие
Вооружения, КИТАЙ, УКРАИНА, ОРУЖИЕ
Пекин не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине, заявило МО Китая
МО Китая: Пекин не поставляет оружие сторонам украинского конфликта
ПЕКИН, 31 мая - ПРАЙМ. Пекин строго соблюдает свои обязательства и не поставляет оружие сторонам конфликта на Украине. Об этом сообщил глава Минобороны Китая Дун Цзюнь, его слова приводит официальный представитель министерства обороны Китая У Цянь.
"Китай соблюдает свои обязательства и не предоставляет оружие обеим сторонам украинского конфликта, осуществляет строгий контроль за экспортом товаров двойного назначения в соответствии с законами и правилами",— отметил глава ведомства.
Отмечается, что министр подтвердил эти данные по итогам встречи с главой Пентагона Ллойдом Остином в Сингапуре.
Министр обороны Китая отметил, что Китай всегда придерживался объективной и справедливой позиции в украинском кризисе.
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