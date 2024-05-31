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Эксперты назвали товар, на который россияне потратили 50 миллиардов рублей - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Эксперты назвали товар, на который россияне потратили 50 миллиардов рублей
Эксперты назвали товар, на который россияне потратили 50 миллиардов рублей - 31.05.2024, ПРАЙМ
Эксперты назвали товар, на который россияне потратили 50 миллиардов рублей
Россияне с января по апрель этого года потратили на парфюм более 50 миллиардов рублей, при этом чаще всего духи покупали жители Свердловской области и Москвы,... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T12:05+0300
2024-05-31T12:05+0300
црпт
парфюмерия
россия
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россияне с января по апрель этого года потратили на парфюм более 50 миллиардов рублей, при этом чаще всего духи покупали жители Свердловской области и Москвы, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ)."Чаще всего парфюмерию покупали жители Свердловской области. Среднемесячное потребление на 1 000 жителей региона с января по апрель 2024 года составило 155 флаконов", - подсчитали там. Следом расположились: Москва (129 флаконов), Московская (120) и Смоленская области (90), а также Санкт-Петербург (51).Также в топ-10 по продажам парфюма вошли: Камчатский край (50 штук), Новосибирская область (49), Краснодарский край (48), Магаданская и Мурманская области (по 47 штук соответственно). Среди регионов Северо-Кавказского федерального округа выше всех в рейтинге оказался Ставропольский край (38 место и 32 штуки)."Всего с января по апрель россияне потратили на парфюм более 50,4 миллиарда рублей, а средняя цена розничной покупки составила 2 273 рубля за флакон (прирост за год на 13%). При этом в абсолютных значениях розничные продажи парфюмерии в стране выросли за год на 17%", - также подсчитали в ЦРПТ.
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црпт, парфюмерия, россия
ЦРПТ, парфюмерия, РОССИЯ
12:05 31.05.2024
 
Эксперты назвали товар, на который россияне потратили 50 миллиардов рублей

ЦРПТ: россияне за январь-апрель потратили на парфюм 50 миллиардов рублей

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкДенежные купюры
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© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Россияне с января по апрель этого года потратили на парфюм более 50 миллиардов рублей, при этом чаще всего духи покупали жители Свердловской области и Москвы, рассказал РИА Новости оператор системы маркировки "Честный знак" - Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ).
"Чаще всего парфюмерию покупали жители Свердловской области. Среднемесячное потребление на 1 000 жителей региона с января по апрель 2024 года составило 155 флаконов", - подсчитали там. Следом расположились: Москва (129 флаконов), Московская (120) и Смоленская области (90), а также Санкт-Петербург (51).
Также в топ-10 по продажам парфюма вошли: Камчатский край (50 штук), Новосибирская область (49), Краснодарский край (48), Магаданская и Мурманская области (по 47 штук соответственно). Среди регионов Северо-Кавказского федерального округа выше всех в рейтинге оказался Ставропольский край (38 место и 32 штуки).
"Всего с января по апрель россияне потратили на парфюм более 50,4 миллиарда рублей, а средняя цена розничной покупки составила 2 273 рубля за флакон (прирост за год на 13%). При этом в абсолютных значениях розничные продажи парфюмерии в стране выросли за год на 17%", - также подсчитали в ЦРПТ.
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