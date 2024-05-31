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Американским оружием уже пытаются бить по России, заявил Песков - 31.05.2024, ПРАЙМ
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Американским оружием уже пытаются бить по России, заявил Песков
Американским оружием уже пытаются бить по России, заявил Песков - 31.05.2024, ПРАЙМ
Американским оружием уже пытаются бить по России, заявил Песков
ВСУ уже пытаются ударить американским оружием по российской территории, это указывет на вовлеченность США в конфликт, заявил официальный представитель Кремля... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T13:10+0300
2024-05-31T13:12+0300
вооружения
дмитрий песков
сша
украина
россия
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. ВСУ уже пытаются ударить американским оружием по российской территории, это указывет на вовлеченность США в конфликт, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для району харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения."Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам этого достаточно, и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт", - сказал Песков.По словам пресс-секретаря президента России, западные страны нагнетают провоенные настроения. Эскалация напряженности продолжается, добавил он.
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дмитрий песков, сша, украина, россия
Вооружения, Дмитрий Песков, США, УКРАИНА, РОССИЯ
13:10 31.05.2024 (обновлено: 13:12 31.05.2024)
 
Американским оружием уже пытаются бить по России, заявил Песков

Песков: попытки ударов оружием США по территории РФ уже совершаются

© POOL | Перейти в медиабанк"Прямая линия" и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
Прямая линия и большая пресс-конференция президента РФ В. Путина
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. ВСУ уже пытаются ударить американским оружием по российской территории, это указывет на вовлеченность США в конфликт, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для району харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения.
"Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам этого достаточно, и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт", - сказал Песков.
По словам пресс-секретаря президента России, западные страны нагнетают провоенные настроения. Эскалация напряженности продолжается, добавил он.
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