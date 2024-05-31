https://1prime.ru/20240531/peskov-848706409.html

Американским оружием уже пытаются бить по России, заявил Песков

Американским оружием уже пытаются бить по России, заявил Песков - 31.05.2024, ПРАЙМ

Американским оружием уже пытаются бить по России, заявил Песков

ВСУ уже пытаются ударить американским оружием по российской территории, это указывет на вовлеченность США в конфликт, заявил официальный представитель Кремля... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T13:10+0300

2024-05-31T13:10+0300

2024-05-31T13:12+0300

вооружения

дмитрий песков

сша

украина

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/84280/90/842809071_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_4b9323f41337ad8d437ef8ef4cbc1e7f.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. ВСУ уже пытаются ударить американским оружием по российской территории, это указывет на вовлеченность США в конфликт, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.31 мая представитель внешнеполитического ведомства США сообщил агентству РИА Новости, что президент Джо Байден разрешил Украине использовать американское оружие для контрбатарейной борьбы с целями на российской территории, которые представляют угрозу для району харькова. При этом глава Белого дома сохранил запрет на применение ATACMS и других средств дальнего огневого поражения."Нам известно, что в целом оружием американского производства уже осуществляются попытки нанесения ударов по российской территории. Нам этого достаточно, и это более чем красноречиво свидетельствует о степени вовлеченности Соединенных Штатов в этот конфликт", - сказал Песков.По словам пресс-секретаря президента России, западные страны нагнетают провоенные настроения. Эскалация напряженности продолжается, добавил он.

https://1prime.ru/20240530/nato-848674070.html

сша

украина

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

дмитрий песков, сша, украина, россия