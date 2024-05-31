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"Устраняют соперников". Песков прокомментировал приговор по делу Трампа - 31.05.2024, ПРАЙМ
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"Устраняют соперников". Песков прокомментировал приговор по делу Трампа
"Устраняют соперников". Песков прокомментировал приговор по делу Трампа - 31.05.2024, ПРАЙМ
"Устраняют соперников". Песков прокомментировал приговор по делу Трампа
Обвинительный вердикт в отношении бывшего президента США Дональда Трампа подтверждает намерение Вашингтона устранить политических соперников, заявил официальный | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T13:19+0300
2024-05-31T13:20+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Обвинительный вердикт в отношении бывшего президента США Дональда Трампа подтверждает намерение Вашингтона устранить политических соперников, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Но в целом если говорить про Трампа, то, что там идет просто фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, это очевидно. Это видно всем, всему миру невооруженным взглядом", — отметил пресс-секретарь президента.Ранее присяжные нашли причастность Трампа ко всем 34 обвинениям в фальсификации деловых документов, но он сохраняет право апелляции и может продолжить участие в президентских выборах. Вердикт будет объявлен в июле.Это первый раз в истории США, когда бывший президент страны обвиняется по уголовному делу. Трамп был обвинен в фальсификации документов, связанных с выплатами двум женщинам, включая актрису Сторми Дэниелс. Максимальное наказание в этом случае составляет 136 лет лишения свободы.
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россия, сша, политика
Политика, РОССИЯ, США, политика
13:19 31.05.2024 (обновлено: 13:20 31.05.2024)
 
"Устраняют соперников". Песков прокомментировал приговор по делу Трампа

Песков: очевидно, в США идет фактически устранение политических соперников

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй
Рабочий визит президента Владимира Путина в Белоруссию. День второй - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Обвинительный вердикт в отношении бывшего президента США Дональда Трампа подтверждает намерение Вашингтона устранить политических соперников, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Но в целом если говорить про Трампа, то, что там идет просто фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, это очевидно. Это видно всем, всему миру невооруженным взглядом", — отметил пресс-секретарь президента.
Ранее присяжные нашли причастность Трампа ко всем 34 обвинениям в фальсификации деловых документов, но он сохраняет право апелляции и может продолжить участие в президентских выборах. Вердикт будет объявлен в июле.
Это первый раз в истории США, когда бывший президент страны обвиняется по уголовному делу. Трамп был обвинен в фальсификации документов, связанных с выплатами двум женщинам, включая актрису Сторми Дэниелс. Максимальное наказание в этом случае составляет 136 лет лишения свободы.
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