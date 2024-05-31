https://1prime.ru/20240531/peskov-848706921.html

"Устраняют соперников". Песков прокомментировал приговор по делу Трампа

"Устраняют соперников". Песков прокомментировал приговор по делу Трампа - 31.05.2024, ПРАЙМ

"Устраняют соперников". Песков прокомментировал приговор по делу Трампа

Обвинительный вердикт в отношении бывшего президента США Дональда Трампа подтверждает намерение Вашингтона устранить политических соперников, заявил официальный | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T13:19+0300

2024-05-31T13:19+0300

2024-05-31T13:20+0300

политика

россия

сша

политика

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/05/1c/848599446_0:0:2983:1679_1920x0_80_0_0_8aa845341947b9950b7bf0ee50af752c.jpg

МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Обвинительный вердикт в отношении бывшего президента США Дональда Трампа подтверждает намерение Вашингтона устранить политических соперников, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Но в целом если говорить про Трампа, то, что там идет просто фактически устранение политических соперников всеми возможными законными и незаконными средствами, это очевидно. Это видно всем, всему миру невооруженным взглядом", — отметил пресс-секретарь президента.Ранее присяжные нашли причастность Трампа ко всем 34 обвинениям в фальсификации деловых документов, но он сохраняет право апелляции и может продолжить участие в президентских выборах. Вердикт будет объявлен в июле.Это первый раз в истории США, когда бывший президент страны обвиняется по уголовному делу. Трамп был обвинен в фальсификации документов, связанных с выплатами двум женщинам, включая актрису Сторми Дэниелс. Максимальное наказание в этом случае составляет 136 лет лишения свободы.

https://1prime.ru/20240531/mask-848699005.html

сша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, сша, политика