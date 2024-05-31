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В Кремле согласны с мнением Орбана о войне с Россией, заявил Песков

В Кремле согласны с мнением Орбана о войне с Россией, заявил Песков - 31.05.2024, ПРАЙМ

В Кремле согласны с мнением Орбана о войне с Россией, заявил Песков

В Кремле согласились с мнением венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что Европа на данный момент находится в промежуточной стадии подготовки к... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T13:22+0300

2024-05-31T13:22+0300

2024-05-31T13:41+0300

россия

европа

нато

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В Кремле согласились с мнением венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что Европа на данный момент находится в промежуточной стадии подготовки к военному столкновению с Россией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Согласны... Ну и все это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке. Продолжается эскалация напряженности", - сказал Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с мнением премьер-министра Венгрии о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией. Ранее издание Hirado привело слова Орбана о том, что Европа вступила в вторую из трех стадий подготовки к войне с Россией. По его словам, то, что НАТО пытается втянуть всю Европу в свою войну, является абсурдным. В этой связи премьер отметил, что Североатлантический альянс является оборонным, а не военным. В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.

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россия, европа, нато