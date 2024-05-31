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В Кремле согласны с мнением Орбана о войне с Россией, заявил Песков - 31.05.2024, ПРАЙМ
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В Кремле согласны с мнением Орбана о войне с Россией, заявил Песков
В Кремле согласны с мнением Орбана о войне с Россией, заявил Песков - 31.05.2024, ПРАЙМ
В Кремле согласны с мнением Орбана о войне с Россией, заявил Песков
В Кремле согласились с мнением венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что Европа на данный момент находится в промежуточной стадии подготовки к... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T13:22+0300
2024-05-31T13:41+0300
россия
европа
нато
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В Кремле согласились с мнением венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что Европа на данный момент находится в промежуточной стадии подготовки к военному столкновению с Россией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."Согласны... Ну и все это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке. Продолжается эскалация напряженности", - сказал Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с мнением премьер-министра Венгрии о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией. Ранее издание Hirado привело слова Орбана о том, что Европа вступила в вторую из трех стадий подготовки к войне с Россией. По его словам, то, что НАТО пытается втянуть всю Европу в свою войну, является абсурдным. В этой связи премьер отметил, что Североатлантический альянс является оборонным, а не военным. В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
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россия, европа, нато
РОССИЯ, ЕВРОПА, НАТО
13:22 31.05.2024 (обновлено: 13:41 31.05.2024)
 
В Кремле согласны с мнением Орбана о войне с Россией, заявил Песков

Песков: в Кремле согласны с мнением Орбана о подготовке Европы к войне с РФ

© РИА Новости . Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко
Заседание Высшего госсовета Союзного государства с участием В. Путина и А. Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Михаил Климентьев
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В Кремле согласились с мнением венгерского премьер-министра Виктора Орбана о том, что Европа на данный момент находится в промежуточной стадии подготовки к военному столкновению с Россией. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"Согласны... Ну и все это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке. Продолжается эскалация напряженности", - сказал Песков на вопрос журналистов, согласны ли в Кремле с мнением премьер-министра Венгрии о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией.
Ранее издание Hirado привело слова Орбана о том, что Европа вступила в вторую из трех стадий подготовки к войне с Россией. По его словам, то, что НАТО пытается втянуть всю Европу в свою войну, является абсурдным. В этой связи премьер отметил, что Североатлантический альянс является оборонным, а не военным.
В последнее время на Западе все чаще говорят о прямом вооруженном конфликте альянса и России. В Кремле же отмечали, что Россия не представляет угрозы, никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
 
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