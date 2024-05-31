Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Патрушев рассказал, какой объем посевов в России должен быть застрахован - 31.05.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240531/posevy-848700676.html
Патрушев рассказал, какой объем посевов в России должен быть застрахован
Патрушев рассказал, какой объем посевов в России должен быть застрахован - 31.05.2024, ПРАЙМ
Патрушев рассказал, какой объем посевов в России должен быть застрахован
Не менее 30% посевов в России должно быть застраховано, страна приближается к этой цифре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на официальном открытии... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T11:45+0300
2024-05-31T11:52+0300
россия
посевы
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/97/842589749_0:0:3073:1728_1920x0_80_0_0_8d8833bc3d7094b07e4791330ca2855f.jpg
СОЧИ, 31 мая - ПРАЙМ. Не менее 30% посевов в России должно быть застраховано, страна приближается к этой цифре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на официальном открытии Всероссийского зернового форума."Мы будем и дальше продвигать работу по страхованию посевов. В нашем понимании не менее 30% посевов должны быть застрахованы. Сейчас мы приближаемся к этой цифре, но пока ее до конца не достигли", - сказал он.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84258/97/842589749_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_2b7b3dfc1264c1fddd2f3fb1baae9101.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, посевы
РОССИЯ, Посевы
11:45 31.05.2024 (обновлено: 11:52 31.05.2024)
 
Патрушев рассказал, какой объем посевов в России должен быть застрахован

Патрушев: не менее 30% посевов в России должно быть застраховано

© POOL | Перейти в медиабанкДмитрий Патрушев
Дмитрий Патрушев
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
СОЧИ, 31 мая - ПРАЙМ. Не менее 30% посевов в России должно быть застраховано, страна приближается к этой цифре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на официальном открытии Всероссийского зернового форума.
"Мы будем и дальше продвигать работу по страхованию посевов. В нашем понимании не менее 30% посевов должны быть застрахованы. Сейчас мы приближаемся к этой цифре, но пока ее до конца не достигли", - сказал он.
 
РОССИЯПосевы
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связь
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными данными
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала