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Патрушев рассказал, какой объем посевов в России должен быть застрахован

Патрушев рассказал, какой объем посевов в России должен быть застрахован - 31.05.2024, ПРАЙМ

Патрушев рассказал, какой объем посевов в России должен быть застрахован

Не менее 30% посевов в России должно быть застраховано, страна приближается к этой цифре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на официальном открытии... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T11:45+0300

2024-05-31T11:45+0300

2024-05-31T11:52+0300

россия

посевы

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СОЧИ, 31 мая - ПРАЙМ. Не менее 30% посевов в России должно быть застраховано, страна приближается к этой цифре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на официальном открытии Всероссийского зернового форума."Мы будем и дальше продвигать работу по страхованию посевов. В нашем понимании не менее 30% посевов должны быть застрахованы. Сейчас мы приближаемся к этой цифре, но пока ее до конца не достигли", - сказал он.

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россия, посевы