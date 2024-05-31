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Патрушев рассказал, какой объем посевов в России должен быть застрахован
Патрушев рассказал, какой объем посевов в России должен быть застрахован - 31.05.2024, ПРАЙМ
Патрушев рассказал, какой объем посевов в России должен быть застрахован
Не менее 30% посевов в России должно быть застраховано, страна приближается к этой цифре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на официальном открытии... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T11:45+0300
2024-05-31T11:45+0300
2024-05-31T11:52+0300
россия
посевы
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СОЧИ, 31 мая - ПРАЙМ. Не менее 30% посевов в России должно быть застраховано, страна приближается к этой цифре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на официальном открытии Всероссийского зернового форума."Мы будем и дальше продвигать работу по страхованию посевов. В нашем понимании не менее 30% посевов должны быть застрахованы. Сейчас мы приближаемся к этой цифре, но пока ее до конца не достигли", - сказал он.
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россия, посевы
Патрушев рассказал, какой объем посевов в России должен быть застрахован
Патрушев: не менее 30% посевов в России должно быть застраховано
СОЧИ, 31 мая - ПРАЙМ. Не менее 30% посевов в России должно быть застраховано, страна приближается к этой цифре, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Патрушев на официальном открытии Всероссийского зернового форума.
"Мы будем и дальше продвигать работу по страхованию посевов. В нашем понимании не менее 30% посевов должны быть застрахованы. Сейчас мы приближаемся к этой цифре, но пока ее до конца не достигли", - сказал он.