https://1prime.ru/20240531/poshlina-848724047.html
Минсельхоз объявил о снижении экспортной пошлины на пшеницу
Минсельхоз объявил о снижении экспортной пошлины на пшеницу - 31.05.2024, ПРАЙМ
Минсельхоз объявил о снижении экспортной пошлины на пшеницу
Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 5 по 11 июня сократится до 2778,1 рубля за тонну, а пошлины на вывоз ячменя и кукурузы останутся нулевыми,... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T19:36+0300
2024-05-31T19:36+0300
2024-05-31T19:36+0300
экономика
россия
пшеница
пошлина на экспорт пшеницы
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/13/841471311_0:191:2720:1721_1920x0_80_0_0_745989044bd7d8aed68e2d4d35c0dcae.jpg
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 5 по 11 июня сократится до 2778,1 рубля за тонну, а пошлины на вывоз ячменя и кукурузы останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 234,9 доллара за тонну, на ячмень — 166,3 доллара, на кукурузу — при цене 169,6 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 29 мая по 4 июня, составляет 2977,3 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя и кукурузы нулевая. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
https://1prime.ru/20240531/avstriya-848712964.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84147/13/841471311_86:0:2635:1912_1920x0_80_0_0_7b0cb3adf43d56071d179109f8a631ec.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, пшеница, пошлина на экспорт пшеницы
Экономика, РОССИЯ, Пшеница, пошлина на экспорт пшеницы
Минсельхоз объявил о снижении экспортной пошлины на пшеницу
Минсельхоз: Пошлина на экспорт пшеницы с 5 июня снизится до 2778,1 руб за тонну
МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 5 по 11 июня сократится до 2778,1 рубля за тонну, а пошлины на вывоз ячменя и кукурузы останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 234,9 доллара за тонну, на ячмень — 166,3 доллара, на кукурузу — при цене 169,6 доллара за тонну.
Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 29 мая по 4 июня, составляет 2977,3 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя и кукурузы нулевая.
В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.
Названа страна, выступившая против пошлин на зерно из России и Белоруссии