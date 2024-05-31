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Минсельхоз объявил о снижении экспортной пошлины на пшеницу

Минсельхоз объявил о снижении экспортной пошлины на пшеницу - 31.05.2024, ПРАЙМ

Минсельхоз объявил о снижении экспортной пошлины на пшеницу

Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 5 по 11 июня сократится до 2778,1 рубля за тонну, а пошлины на вывоз ячменя и кукурузы останутся нулевыми,... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T19:36+0300

2024-05-31T19:36+0300

2024-05-31T19:36+0300

экономика

россия

пшеница

пошлина на экспорт пшеницы

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МОСКВА, 31 мая — ПРАЙМ. Пошлина на экспорт пшеницы из России на период с 5 по 11 июня сократится до 2778,1 рубля за тонну, а пошлины на вывоз ячменя и кукурузы останутся нулевыми, следует из данных Минсельхоза РФ. Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 234,9 доллара за тонну, на ячмень — 166,3 доллара, на кукурузу — при цене 169,6 доллара за тонну. Пошлина на экспорт пшеницы из России, действующая с 29 мая по 4 июня, составляет 2977,3 рубля за тонну, пошлина на вывоз ячменя и кукурузы нулевая. В России применяется гибкая экспортная пошлина на пшеницу, кукурузу и ячмень, которая действует в рамках механизма зернового демпфера. Для расчета используются данные о цене экспортных контрактов, зарегистрированных на бирже, и среднеарифметический курс доллара к рублю Банка России за пять рабочих дней до даты расчета. Полученные средства направляются субъектам РФ в виде субсидий производителям пшеницы, ржи, кукурузы и кормового ячменя.

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россия, пшеница, пошлина на экспорт пшеницы