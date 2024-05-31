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Перерасчет важной выплаты с 1 июня: что важно знать

Перерасчет важной выплаты с 1 июня: что важно знать - 31.05.2024, ПРАЙМ

Перерасчет важной выплаты с 1 июня: что важно знать

В конце прошлого года правительство скорректировало несколько правил назначения единого пособия. Какие из них вступают в силу с 1 июня, рассказал агентству... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T02:02+0300

2024-05-31T02:02+0300

2024-05-31T02:02+0300

вадим виноградов

юрист

детские пособия

алименты

эксклюзив

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. В конце прошлого года правительство скорректировало несколько правил назначения единого пособия. Какие из них вступают в силу с 1 июня, рассказал агентству “Прайм” декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.В России с января 2023 года появилось единое пособие для семей с детьми. Оно было введено не в дополнение к существовавшим, а вместо семи видов господдержки для будущих мам и родителей – на первого, третьего ребёнка до 3 лет, на ребенка от 3 до 7, от 8 до 17 лет и прочих. Главный критерий при назначении пособия — среднедушевой доход семьи не должен превышать величину регионального прожиточного минимума. Учитываются также имущество и банковские вклады.Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеС 1 июня изменится порядок учета алиментов при назначении единого пособия. Если алименты на ребёнка установлены судом, то они будут учитываться по объему фактически поступивших средств. "То есть, если суд назначил алименты в размере 15 тысяч рублей, а де-факто родитель выплатил на ребёнка две тысячи, в доходах учтут именно две тысячи рублей. Эти данные можно указывать самостоятельно в заявлении о назначении пособия, если исполнительное производство по решению суда не возбуждено", - разъясняет Виноградов.Если решение суда было передано в службу судебных приставов, то Социальный фонд получит эти данные именно там. Если алименты установлены на основании соглашения или устной договоренности между родителями, при расчете среднедушевого дохода будет учитываться сумма, указанная в заявлении. Однако она не может быть меньше предусмотренных Семейным кодексом минимальных гарантий: четверть МРОТ на одного ребёнка, треть МРОТ на двоих детей и половина МРОТ на трех и более детей, указал эксперт.Сейчас родитель, обратившийся за пособием, может указать любую фактически поступившую сумму алиментов, даже если этот вопрос не урегулирован в судебном порядке. Кроме того, с июня при определении дохода семьи не будет учитываться заработок от трудовой деятельности подростков до 18 лет в период их обучения, рассказал Виноградов.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вадим виноградов, юрист, детские пособия, алименты, эксклюзив