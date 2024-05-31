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В центре Москвы вспыхнул пожар

В центре Москвы вспыхнул пожар - 31.05.2024, ПРАЙМ

В центре Москвы вспыхнул пожар

Пожар вспыхнул в центре Москвы на улице Люсиновская, огонь разросся до трехсот квадратных метров. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе... | 31.05.2024, ПРАЙМ

2024-05-31T17:14+0300

2024-05-31T17:14+0300

2024-05-31T17:22+0300

происшествия

москва

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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Пожар вспыхнул в центре Москвы на улице Люсиновская, огонь разросся до трехсот квадратных метров. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.Возгорание произошло на кровле реконструируемого здания по адресу улица Люсиновская, дом 31, строение 1."Загорание на кровле находящегося на реконструкции здания возросло до 300 квадратных метров", - рассказал источник.Ранее Департамент транспорта Москвы сообщал, что движение на улице Люсиновская затруднено.

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