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В центре Москвы вспыхнул пожар - 31.05.2024, ПРАЙМ
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В центре Москвы вспыхнул пожар
В центре Москвы вспыхнул пожар - 31.05.2024, ПРАЙМ
В центре Москвы вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в центре Москвы на улице Люсиновская, огонь разросся до трехсот квадратных метров. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T17:14+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Пожар вспыхнул в центре Москвы на улице Люсиновская, огонь разросся до трехсот квадратных метров. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.Возгорание произошло на кровле реконструируемого здания по адресу улица Люсиновская, дом 31, строение 1."Загорание на кровле находящегося на реконструкции здания возросло до 300 квадратных метров", - рассказал источник.Ранее Департамент транспорта Москвы сообщал, что движение на улице Люсиновская затруднено.
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Происшествия, МОСКВА
17:14 31.05.2024 (обновлено: 17:22 31.05.2024)
 
В центре Москвы вспыхнул пожар

Пожар на кровле реконструируемого здания в центре Москвы разросся до 300 "квадратов"

© РИА Новости . СкриншотПожар на Люсиновской улице в Москве
Пожар на Люсиновской улице в Москве - ПРАЙМ, 1920, 31.05.2024
© РИА Новости . Скриншот
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Пожар вспыхнул в центре Москвы на улице Люсиновская, огонь разросся до трехсот квадратных метров. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Возгорание произошло на кровле реконструируемого здания по адресу улица Люсиновская, дом 31, строение 1.
"Загорание на кровле находящегося на реконструкции здания возросло до 300 квадратных метров", - рассказал источник.
Ранее Департамент транспорта Москвы сообщал, что движение на улице Люсиновская затруднено.
 
ПроисшествияМОСКВА
 
 
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