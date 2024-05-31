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В центре Москвы вспыхнул пожар
В центре Москвы вспыхнул пожар - 31.05.2024, ПРАЙМ
В центре Москвы вспыхнул пожар
Пожар вспыхнул в центре Москвы на улице Люсиновская, огонь разросся до трехсот квадратных метров. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе... | 31.05.2024, ПРАЙМ
2024-05-31T17:14+0300
2024-05-31T17:14+0300
2024-05-31T17:22+0300
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МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Пожар вспыхнул в центре Москвы на улице Люсиновская, огонь разросся до трехсот квадратных метров. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.Возгорание произошло на кровле реконструируемого здания по адресу улица Люсиновская, дом 31, строение 1."Загорание на кровле находящегося на реконструкции здания возросло до 300 квадратных метров", - рассказал источник.Ранее Департамент транспорта Москвы сообщал, что движение на улице Люсиновская затруднено.
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В центре Москвы вспыхнул пожар
Пожар на кровле реконструируемого здания в центре Москвы разросся до 300 "квадратов"
МОСКВА, 31 мая - ПРАЙМ. Пожар вспыхнул в центре Москвы на улице Люсиновская, огонь разросся до трехсот квадратных метров. Об этом агентству РИА Новости сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС России.
Возгорание произошло на кровле реконструируемого здания по адресу улица Люсиновская, дом 31, строение 1.
"Загорание на кровле находящегося на реконструкции здания возросло до 300 квадратных метров", - рассказал источник.
Ранее Департамент транспорта Москвы сообщал, что движение на улице Люсиновская затруднено.